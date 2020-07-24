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Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО

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У игроков небольшой отпуск.

Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон для "Барселоны" получился далеко не самым успешным (хотя впереди еще Лига чемпионов, которая может многое изменить).

Но пока у футболистов есть немного времени на отдых.

Лидеры команды Лионель Месси и Луис Суарес с семьями отправились "перезагружаться" на Ибицу.

Там жена аргентинца Антонела покорил папарацци своими шикарными формами в бикини.

Domingos de verano

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

А вот сами игроки больше внимания уделяли своему загару.

Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО - изображение 1Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО - изображение 2Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО - изображение 3Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО - изображение 4Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО - изображение 5
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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона Ла Лига вТренде
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