Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО
У игроков небольшой отпуск.
Сезон для "Барселоны" получился далеко не самым успешным (хотя впереди еще Лига чемпионов, которая может многое изменить).
Но пока у футболистов есть немного времени на отдых.
Лидеры команды Лионель Месси и Луис Суарес с семьями отправились "перезагружаться" на Ибицу.
Там жена аргентинца Антонела покорил папарацци своими шикарными формами в бикини.
А вот сами игроки больше внимания уделяли своему загару.
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