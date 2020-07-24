Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Жена Лео восхищает своими формами в бикини. ФОТО

Сезон для "Барселоны" получился далеко не самым успешным (хотя впереди еще Лига чемпионов, которая может многое изменить).

Но пока у футболистов есть немного времени на отдых.

Лидеры команды Лионель Месси и Луис Суарес с семьями отправились "перезагружаться" на Ибицу.

Там жена аргентинца Антонела покорил папарацци своими шикарными формами в бикини.

А вот сами игроки больше внимания уделяли своему загару.