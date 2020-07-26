Иди с ним в джокер сыграй, клоун. Милевский атаковал Бойко за слова поддержки Луческу. ФОТО
У Артема подгорело.
Объявление Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" взорвало настоящую бомбу в футбольном обществе.
В большинстве своем, отзывы со стороны были крайне негативными.
Но игрокам киевского клуба деваться было некуда.
Капитан команды Сергей Сидорчук и вратарь Денис Бойко высказали поддержку новому тренеру.
Бойко: Команда поддержала назначение Луческу, будем работать с полной выкладкой
Слова последнего особенно задели Артема Милевского.
"Иди, бл***ь с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х***ю нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", - написал форвард минского "Динамо".
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Комментарии (20)
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yunguvnor (м. Чернігів)
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xabo56
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