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Иди с ним в джокер сыграй, клоун. Милевский атаковал Бойко за слова поддержки Луческу. ФОТО

Новости
(1 голосов)

У Артема подгорело.

Иди с ним в джокер сыграй, клоун. Милевский атаковал Бойко за слова поддержки Луческу. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Объявление Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" взорвало настоящую бомбу в футбольном обществе.

В большинстве своем, отзывы со стороны были крайне негативными.

Но игрокам киевского клуба деваться было некуда.

Капитан команды Сергей Сидорчук и вратарь Денис Бойко высказали поддержку новому тренеру.

Бойко: Команда поддержала назначение Луческу, будем работать с полной выкладкой

Слова последнего особенно задели Артема Милевского.

"Иди, бл***ь с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х***ю нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", - написал форвард минского "Динамо".

Иди с ним в джокер сыграй, клоун. Милевский атаковал Бойко за слова поддержки Луческу. ФОТО - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Артем Милевский Денис Бойко Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (20)
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yunguvnor (м. Чернігів)
26.07.2020 в 12:19
Це той рідкісний випадок, коли Мілявская права. І не докопаєшся, все по ділу сказано.
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0
0
xabo56
26.07.2020 в 12:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
26.07.2020 в 12:11
Цікаво ,а як би співав міля ,коли був би зараз в Динамо.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
26.07.2020 в 12:07
Чого не взяти Скрипника ,хочу почути Сурка коли за кілька років Скрипник буде в топ клубі, в цигана маразм не здивуюся якщо він повторить досягнення Блохіна
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
26.07.2020 в 12:21
Скрипник не буде ніколи прокладкою для відмиву бабла. Плюс Уркіси зажлобилися б йому неустойку в лям ойро платити.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.07.2020 в 11:59
А что сделал Милевский для Динамо? Отыграл года 4 на высоком уровне, но вечно бухал, конфликтовал. Милевский это пыль, нет такого футболиста и человека, закончился.
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+2
0
gavrik (Сумы)
26.07.2020 в 11:58
Неадекват той Миля
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
26.07.2020 в 11:55
в ДК ж---лизы не перевелись при чём здесь тренер если вы не работаете головой
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0
0
Volyn'___Lutsk (Луцк)
26.07.2020 в 11:52
Если он прямо намекает на предательство-пусть вспомнит как играл в российском Тосно. И от него я не слышал-"надо кормить семью".
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
26.07.2020 в 11:40
Да, бомбануло :). Вот забавно - с виду Миля такой интеллигентный, образованный, интеллектуальный парень. Но все это наносное, а внутри - типичный динамокиевский рагуль типа того же Алиева или Гармаша:). Все-таки Динамо Киев - это карма. Надеюсь, хоть Мирча не успеет там в рагуля превратиться :).
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+4
-2
absurdlight (Kiev)
26.07.2020 в 11:52
Последние два не в состоянии даже набрать слова по буквам)
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
26.07.2020 в 11:57
Мирча за 12 лет не только писать и читать не научился, два слова сказать не в состоянии.Браво федерация - и то по молдавски кричит.
0
0
avatar
K-Spirit (Киев)
26.07.2020 в 11:32
Пусть вызовет компьютерный сервис. Они ему покажут как раскладку переключить.
Ответить
+6
0
York (Донецк)
26.07.2020 в 11:20
Интеллект, что у Милевского, что у Алиева, ниже плинтуса! Но, сколько у них подписчиков.... Это наводит на грустные мысли! (((
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+9
-1
avatar
armik (Киев)
26.07.2020 в 11:23
Еще грустней осознавать, что у президента команды интеллект еще на порядок ниже.
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+1
-8
York (Донецк)
26.07.2020 в 11:24
Как раз президент, знает что делает! Другое дело, что это не отвечает интересам болельщиков...
+7
-2
ВиктАн
26.07.2020 в 11:18
У Мили бомбит, что не назначили его с гаденышем.
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+7
-1
Футбольный спам (Киев)
26.07.2020 в 11:08
З5 лет, а манеры общения и поведения как у подростка... Жизнь не чему не учит...
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+13
0
vgolovan (полтава)
26.07.2020 в 11:05
придурковатый бульбаш очень разбирается во всех вопросах футбола- это понятно непонятно только зачем это афишировать авторам сайта и так к ним доверия маловато за непрофессионализм
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+6
-2
Pikuly (Малин)
26.07.2020 в 11:02
Алкаш пише латинськими літерами, щоб помилок не було видно )))
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+13
-1


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