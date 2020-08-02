Один из лидеров Зари сделал предложение своей очаровательной подруге. ФОТО
Парень не терял времени.
Владислав Кочергин стал одним из открытий минувшего чемпионата в симпатичной "Заре" Виктора Скрипника.
И сейчас молодой полузащитник находится на заслуженном отдыхе.
Вместе со своей второй половинкой футболист отправился в родную Одессу.
Там он решился на ответственный шаг и сделал Карине предложение руки и сердца.
Конечно же, красотка ответила согласием.
Отличное окончание отличного сезона.
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Комментарии (3)
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Amakan (Chernihiv)
02.08.2020 в 15:09
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.08.2020 в 15:23
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atilagun (Запорожье)
02.08.2020 в 14:24
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