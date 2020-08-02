Один из лидеров Зари сделал предложение своей очаровательной подруге. ФОТО

Владислав Кочергин стал одним из открытий минувшего чемпионата в симпатичной "Заре" Виктора Скрипника.

И сейчас молодой полузащитник находится на заслуженном отдыхе.

Вместе со своей второй половинкой футболист отправился в родную Одессу.

Там он решился на ответственный шаг и сделал Карине предложение руки и сердца.

Конечно же, красотка ответила согласием.

Отличное окончание отличного сезона.