  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Один из лидеров Зари сделал предложение своей очаровательной подруге. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Парень не терял времени.

Один из лидеров Зари сделал предложение своей очаровательной подруге. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин стал одним из открытий минувшего чемпионата в симпатичной "Заре" Виктора Скрипника.

И сейчас молодой полузащитник находится на заслуженном отдыхе.

Вместе со своей второй половинкой футболист отправился в родную Одессу.

Там он решился на ответственный шаг и сделал Карине предложение руки и сердца.

Конечно же, красотка ответила согласием.

Отличное окончание отличного сезона.

Дорвалась до фото

Публикация от K A R I N A (@kkkarina_13)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Владислав Кочергин вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Amakan (Chernihiv)
02.08.2020 в 15:09
Все одинаковые, хрен отличишь, их клонируют или печатают на 3d принтере?
Ответить
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.08.2020 в 15:23
А твоя уникальная, на 150кг весу? :)
Ответить
0
0
atilagun (Запорожье)
02.08.2020 в 14:24
Три. А вообще чаще улыбайся, очень красиво получается.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...