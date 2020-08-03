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Роскошная жена и торт по случаю завоевания Золотой бутсы - главные подарки Чиро Иммобиле. ФОТО

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(2 голосов)

Итальянцу можно позавидовать.

Роскошная жена и торт по случаю завоевания Золотой бутсы - главные подарки Чиро Иммобиле. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Чиро Иммобиле – главный герой этого сезона Серии А.

Итальянец в упорной борьбе уделал таких монстров, как Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, завоевав "Золотую бутсу".

Это событие нельзя было не отметить.

Футболист уже похвастался тортиком, который ему презентовала его жена.

Эффектную красотку Джессику нельзя не отметить – она украшает каждый кадр своим присутствием.

Публикация от jessica Melena (@jessicamelena)

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В статье: Чиро Иммобиле Серия А Лацио вТренде
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 15:56
Жена в подарок по случаю Золотого мяча? Автор заголовка - гений :)
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