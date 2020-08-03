Роскошная жена и торт по случаю завоевания Золотой бутсы - главные подарки Чиро Иммобиле. ФОТО

Чиро Иммобиле – главный герой этого сезона Серии А.

Итальянец в упорной борьбе уделал таких монстров, как Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, завоевав "Золотую бутсу".

Это событие нельзя было не отметить.

Футболист уже похвастался тортиком, который ему презентовала его жена.

Эффектную красотку Джессику нельзя не отметить – она украшает каждый кадр своим присутствием.