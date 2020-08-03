Роскошная жена и торт по случаю завоевания Золотой бутсы - главные подарки Чиро Иммобиле. ФОТО
Итальянцу можно позавидовать.
Чиро Иммобиле – главный герой этого сезона Серии А.
Итальянец в упорной борьбе уделал таких монстров, как Криштиану Роналду и Роберт Левандовски, завоевав "Золотую бутсу".
Это событие нельзя было не отметить.
Футболист уже похвастался тортиком, который ему презентовала его жена.
Эффектную красотку Джессику нельзя не отметить – она украшает каждый кадр своим присутствием.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.08.2020 в 15:56
Ответить
+3
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...