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Украинский футболист и известный холостяк станет участником Танцев со звездами. ВИДЕО

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Теперь он звезда ТВ.

Украинский футболист и известный холостяк станет участником Танцев со звездами. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сергей Мельник немало поиграл в Украине и за рубежом.

Однако, многим людям он стал известен благодаря реалити-шоу "Холостяк", где он был главным героем.

Это событие дало серьезный толчок карьере спортсмена на телевиденье.

Сегодня стало известно, что Сергей примет участие в шоу "Танцы со звездами".

Об этом сообщил официальный инстаграм-аккаунт канала "1+1", а также сам Мельник своим 130 тысячам подписчикам в этой же социальной сети.

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В статье: Сергей Мельник вТренде
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