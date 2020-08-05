Украинский футболист и известный холостяк станет участником Танцев со звездами. ВИДЕО

Сергей Мельник немало поиграл в Украине и за рубежом.

Однако, многим людям он стал известен благодаря реалити-шоу "Холостяк", где он был главным героем.

Это событие дало серьезный толчок карьере спортсмена на телевиденье.

Сегодня стало известно, что Сергей примет участие в шоу "Танцы со звездами".

Об этом сообщил официальный инстаграм-аккаунт канала "1+1", а также сам Мельник своим 130 тысячам подписчикам в этой же социальной сети.