Украинский футболист и известный холостяк станет участником Танцев со звездами. ВИДЕО
Теперь он звезда ТВ.
Сергей Мельник немало поиграл в Украине и за рубежом.
Однако, многим людям он стал известен благодаря реалити-шоу "Холостяк", где он был главным героем.
Это событие дало серьезный толчок карьере спортсмена на телевиденье.
Сегодня стало известно, что Сергей примет участие в шоу "Танцы со звездами".
Об этом сообщил официальный инстаграм-аккаунт канала "1+1", а также сам Мельник своим 130 тысячам подписчикам в этой же социальной сети.
Футболіст та учасник шоу «Холостяк» Сергій Мельник (@sergeimelnik) не звик відступати, тому приймає #танціззіркамиchallengе від фронтмена гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця Сергій передає естафету зірці фільму «Скажене весілля» та серіалу «Великі Вуйки» Араму Арзуманяну (@aram_dad). Хочеш побачити актора на паркеті #танціззірками?