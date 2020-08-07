Нападающий Динамо Назарий Русин женился

Форвард киевского " Динамо " Назарий Русин женился на очаровательной девушке по имени Мария.

В сети появились фотографии со свадебной фотосессии, которая состоялась в родном для 21-летнего Назара Яворовском районе Львовской области.

Первую половину сезона 2019/2020 Русин выступал в аренде луганской "Зари", а во время зимнего перерыва вернулся в "Динамо", с которым у форварда контракт до конца февраля 2025 года.