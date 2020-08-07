Нападающий Динамо Назарий Русин женился
Луческу дал отпуск?
Форвард киевского "
В сети появились фотографии со свадебной фотосессии, которая состоялась в родном для 21-летнего Назара Яворовском районе Львовской области.
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Первую половину сезона 2019/2020 Русин выступал в аренде луганской "Зари", а во время зимнего перерыва вернулся в "Динамо", с которым у форварда контракт до конца февраля 2025 года.
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Источник:Фото в Інстаграмі
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
07.08.2020 в 09:37
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ascent (Луксор)
07.08.2020 в 09:17
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