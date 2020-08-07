По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО
Вот это поворот!
Жизнь порой подкидывает неожиданные повороты.
Даша Савина стала известна широкому кругу футбольных болельщиков, как девушка восходящей звезды "Динамо" Владислава Супряги.
Но в этом году стало известно, что пара рассталась (по странному стечению обстоятельств, именно после этого форвард выдал свой ударный финиш сезона).
И вот оказалось, что причиной расставания стал другой футболист – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной сборной Валерий Бондарь.
Капитан чемпионов мира выложил совместное фото с новой девушкой.
То же самое сделала и сама Даша.
Футболист оперативно закрыл комментарии, но первая реакция его коллег по профессии уже всплыла в сети.
Паре уже досталось прозвище «новых Седан и Зины», намекая на историю с «трансфером» телеведущей от Андрея Борячука к Александру Зинченко.