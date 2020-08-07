По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО

Жизнь порой подкидывает неожиданные повороты.

Даша Савина стала известна широкому кругу футбольных болельщиков, как девушка восходящей звезды "Динамо" Владислава Супряги.

Но в этом году стало известно, что пара рассталась (по странному стечению обстоятельств, именно после этого форвард выдал свой ударный финиш сезона).

И вот оказалось, что причиной расставания стал другой футболист – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной сборной Валерий Бондарь.

Капитан чемпионов мира выложил совместное фото с новой девушкой.

То же самое сделала и сама Даша.

Футболист оперативно закрыл комментарии, но первая реакция его коллег по профессии уже всплыла в сети.

Паре уже досталось прозвище «новых Седан и Зины», намекая на историю с «трансфером» телеведущей от Андрея Борячука к Александру Зинченко.