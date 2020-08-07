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По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО

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(5 голосов)

Вот это поворот!

По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Жизнь порой подкидывает неожиданные повороты.

Даша Савина стала известна широкому кругу футбольных болельщиков, как девушка восходящей звезды "Динамо" Владислава Супряги.

Но в этом году стало известно, что пара рассталась (по странному стечению обстоятельств, именно после этого форвард выдал свой ударный финиш сезона).

И вот оказалось, что причиной расставания стал другой футболист – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной сборной Валерий Бондарь.

Капитан чемпионов мира выложил совместное фото с новой девушкой.

New stage of life

Публикация от Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

То же самое сделала и сама Даша.

Футболист оперативно закрыл комментарии, но первая реакция его коллег по профессии уже всплыла в сети.

По стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО - изображение 1

Паре уже досталось прозвище «новых Седан и Зины», намекая на историю с «трансфером» телеведущей от Андрея Борячука к Александру Зинченко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Валерий Бондарь вТренде
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Комментарии (17)
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Zelo (Днепропетровск)
07.08.2020 в 11:51
Свою писечку никак не пристроит)))А те и рады стараться,переходящим вымпелом её сделали.Шлюха обыкновенная.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
07.08.2020 в 11:46
Это настоящая любовь! Влюблённые искали и нашли друг друга! Так выпьем же!
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+2
0
avatar
Инспектор ( )
07.08.2020 в 11:33
Влада на порядок эффектней
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+1
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
07.08.2020 в 11:05
Секонд-хенд в моді серед золотої молоді.
Ответить
+4
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.08.2020 в 11:03
круговорот пилоток среди футболистов )))
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
07.08.2020 в 10:58
Кто им доктор, что на шлюх западают?
Ответить
+6
-1
Prach13 (Дрогобич)
07.08.2020 в 10:57
В приставке есть редактор правописания!поэтому такой бред вышел!извините.
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0
-1
Хиденг (Днепр)
07.08.2020 в 10:56
Ха! Она была против его перехода в Европу в 18-м, "патамушта ана в Киеве учится... " Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал трансфер Владислава Супряги в Динамо."Это была его личная позиция. Это был основной момент продажи. Влад попросил меня, у него там "семейные обстоятельства". Он захотел перейти в Киев.Знаете, повсюду в таких моментах всегда ищите женщину. Они нас побуждают на победы, подвиги и на переходы. Женская составляющая в переходе Супряги была важной.Наверное, впервые для города на Днепре сложились звезды так, что в переходе игрока есть 3 составляющих: 1) позиция игрока; 2) позиция владельца клуба; 3) позиция клуба, который пытается купить игрока."
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+3
0
Prach13 (Дрогобич)
07.08.2020 в 10:55
Даже жаль до в нас батьки не часть до также жития,iщо потрiбно жили i думали головою а не головою!ну яка з неi жiнка?а для головки маючи так бабки i были спортсменом!таких тiл мозга тягати кожну нiч, вагонами!
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0
-3
neutral fan (White Church)
07.08.2020 в 11:44
Святі котики! 3 рази перечитав комент, нічого не зрозумів: ні мови, ні суті, нічого! За таку безграмотність варто банити більше ніж за мати!
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+3
0
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Serega1111 (Киев)
07.08.2020 в 11:48
Суть примерно понятна), но форма... - примерно как ка.ца.пы пытаются писать на украинском языке
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+1
0
Lion Killer (Львів)
07.08.2020 в 12:00
мати василева, це старослов,янська?
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0
0
efim423 (odessa)
07.08.2020 в 10:55
Рубрика : дырка - путешественница !
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+6
-1
chakvoron (Хоростків)
07.08.2020 в 10:49
Реально, тупо за бабками ходять) Нє щоб вибрати собі сварщика чи токара якогось і жити поживати)
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+4
0
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K-Spirit (Киев)
07.08.2020 в 10:44
В сезоне 2020/21 бодикипером будет Бондарь. Ну а там будет видно, кто еще захочет комиссарского тела.
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+4
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
07.08.2020 в 10:29
Ох уж эти шлIOшки...
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+6
0
Prach13 (Дрогобич)
07.08.2020 в 10:49
Влучив на всi 100
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+3
0


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