Футболисты хуже баб. Бывшая девушка Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем. ФОТО

Наряду с Лигой чемпионов, одним из главных событий вчерашнего дня стал скандал с "трансфером" экс-девушки Владислава Супряги к Валерию Бондарю.

Это событие зацепило многих, причем не только простых болельщиков, но и самих футболистов.

Естественно, не могла прокомментировать ситуацию и сама Даша.

Девушка опубликовала пост, общий смысл которого можно свести к "не ваше дело, вы ничего не знаете".

Помимо этого, модель упрекнула коллег Владислава и Валерия по цеху, которые высказались об этой ситуации.

Подписчицы в комментариях под публикацией полностью поддержали девушку.