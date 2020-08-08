Футболисты хуже баб. Бывшая девушка Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем. ФОТО
Продолжение истории.
Наряду с Лигой чемпионов, одним из главных событий вчерашнего дня стал скандал с "трансфером" экс-девушки Владислава Супряги к Валерию Бондарю.
Это событие зацепило многих, причем не только простых болельщиков, но и самих футболистов.
Естественно, не могла прокомментировать ситуацию и сама Даша.
Девушка опубликовала пост, общий смысл которого можно свести к "не ваше дело, вы ничего не знаете".
Итак, я вам вчера дала выговориться. Кстати, не удалила ни одного сообщения, даже самые гнусные Теперь моя очередь. Поговорим? ⠀ - вы видите только то, что вам позволяют увидеть. Всё главное остаётся в нижней части айсберга. Не судите о том, чего не знаете. А вы не знаете ничего, а я не хочу копаться в личном. ⠀ - вы можете упрекнуть человека всем: поступками, характером, прошлым и даже внешностью... Никогда не упрекайте его любовью, ведь вы не знаете, что чувствует человек и как чисты его чувства ⠀ - женщины не уходят просто так. Просто потому что захотелось, просто потому что разлюбила, просто потому что кого-то повстречала. Нет.Бог наградил женщину терпением и она до последнего будет надеяться, верить и ждать. Она уходит тогда, когда её терпение даёт сбой и сами небеса бессильны уже что-то сделать. Уходит, зная, что назад дороги нет. ⠀ - наличие выбора у женщины закончить отношения по собственной инициативе и думать о себе тоже для некоторых является страшным недостатком, даже преступлением. При том, что для многих мужчин менять партнёрш как перчатки, изменять своей половинке, лгать- это норма. ⠀ - теперь по поводу истерик некоторых комментаторов про « сломала карьеру, из-за тебя не перешёл в Аякс...» Наивные вы мои, не всё, что пишут в СМИ- правда, чаще это раздутый пиар, часто ложь. Неужели вы и в правду думаете, что молодой 18-летний на тот момент парень мог принимать решение??? Ссылочку прилагаю https://football24.ua/ru/dinamo_predlozhilo_za_suprjagu_znachitelno_bolshe_chem_ajaks_i_rb_lejpcig__smi_n480445/amp/. Всё было решено без него!Так что, не ищите виноватых. Весь сложный для Влада период я была с ним и в Днепр за ним поехала, и поддерживала во всём .И нас поливали грязью те же хейтеры, которые сейчас превозносят Влада и льют грязь уже на нас с Валерой. Я это уже проходила, поэтому я-стрессоустойчивая На сегодняшний день, всё прекрасно у Влада сложилось и расстались мы с ним на гребне его волны, на взлёте его карьеры ⠀ - теперь хочу отметить особую публику( нет, не ботов и хейтеров с левых акаунтов, с ними всё ясно и так), а так сказать, коллег по футбольному цеху.... (продолжение листайте и читайте)
Помимо этого, модель упрекнула коллег Владислава и Валерия по цеху, которые высказались об этой ситуации.
Подписчицы в комментариях под публикацией полностью поддержали девушку.