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Влада Седан запустила свое шоу на YouTube и показала новые зубы Зинченко. ФОТО

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(1 голосов)

Александр Фирминченко.

Влада Седан запустила свое шоу на YouTube и показала новые зубы Зинченко. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко и Влада Седан – главная пара украинского футбола.

Когда настолько популярные люди появятся на YouTube – лишь вопрос времени.

И вот Влада официально запустила свой канал о жизни с Александром в Манчестере.

Вчера эффектная блондинка в своем видео поделилась интересной деталью.

Футболист установил себе виниры и его зубы теперь стали еще белее.

Влада Седан запустила свое шоу на YouTube и показала новые зубы Зинченко. ФОТО - изображение 1

Естественно, первой ассоциацией стал Роберто Фирмино, белозубая улыбка которого тоже уже стала его фишкой.

Теперь и Саша будет ослеплять соперников на поле блеском своих зубов.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 10:26
Какой позор и стыдоба!Ей нечем заняться!Где ДЕТИ???вОПРОС.КОНЕЧНО,К ЗИНЕ???Может тогда жинка ДЕЛОМ ЗАЙМЁТСЯ???!!!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 10:21
Зинченко, ты в своём уме???
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
15.08.2020 в 10:03
Такой молодой, а уже зубы ,не свои
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+4
0


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