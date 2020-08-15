Влада Седан запустила свое шоу на YouTube и показала новые зубы Зинченко. ФОТО
Александр Фирминченко.
Александр Зинченко и Влада Седан – главная пара украинского футбола.
Когда настолько популярные люди появятся на YouTube – лишь вопрос времени.
И вот Влада официально запустила свой канал о жизни с Александром в Манчестере.
Вчера эффектная блондинка в своем видео поделилась интересной деталью.
Футболист установил себе виниры и его зубы теперь стали еще белее.
Естественно, первой ассоциацией стал Роберто Фирмино, белозубая улыбка которого тоже уже стала его фишкой.
Теперь и Саша будет ослеплять соперников на поле блеском своих зубов.
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Комментарии (3)
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 10:26
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oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 10:21
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ВасяКулебяка (Козливка)
15.08.2020 в 10:03
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