Влада Седан запустила свое шоу на YouTube и показала новые зубы Зинченко. ФОТО

Александр Зинченко и Влада Седан – главная пара украинского футбола.

Когда настолько популярные люди появятся на YouTube – лишь вопрос времени.

И вот Влада официально запустила свой канал о жизни с Александром в Манчестере.

Вчера эффектная блондинка в своем видео поделилась интересной деталью.

Футболист установил себе виниры и его зубы теперь стали еще белее.

Естественно, первой ассоциацией стал Роберто Фирмино, белозубая улыбка которого тоже уже стала его фишкой.

Теперь и Саша будет ослеплять соперников на поле блеском своих зубов.