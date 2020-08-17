Фанат Гамбурга вышел из комы, услышав гимн клуба

Любовь футбольных фанатов к своим клубам часто недооценивают.

18-летний Морис Циммерман попал в ужасную аварию, которая отправила его в кому на семь недель.

Врачи давали родителям парня неутешительные прогнозы: их сын вряд ли сможет ходить и даже разговаривать.

Но родители не сдавались и отец Мориса придумал удивительный способ спасения сына.

Он исполнял над кроватью сына "Гамбург – моя жемчужина" - песня, которая долгое время была гимном стадиона "Фолькспаркштадион".

Внезапно во время очередного исполнения, Морис пришел в себя и начал подпевать.

Прошло три года и молодой человек все еще прикован к инвалидной коляске, но он может говорить и живет самостоятельно.

Он не забыл про песню, которая спасла ему жизнь и слушает ее перед каждым матчем.