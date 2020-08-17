Полузащитник Барселоны в нетрезвом виде разбил свой шикарный суперкар

"Барселона" в последние дни представляет из себя бурлящий котел.

2:8 от "Баварии", увольнение Сетьена, приход Кумана, недовольство "сенаторов" команды и намечающаяся перестройка.

Но это уже мало волнует Артура Мело.

Бразилец разругался с "сине-гранатовыми" и ждет своего перехода в "Ювентус", который согласован уже давно.

На прощанье с Испанией игрок еще и вляпался в скандал.

Футболист попал в аварию и разбил свой шикарный Ferrari Palafrugell на побережье Коста-Брава.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что алкоголь в крови футболиста превышал норму.

"Барселона" и так планирует оштрафовать игрока за его бунт – судя по всему, сумма штрафа только увеличится.