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Полузащитник Барселоны в нетрезвом виде разбил свой шикарный суперкар

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(2 голосов)

Парень гуляет на полную.

Полузащитник Барселоны в нетрезвом виде разбил свой шикарный суперкар
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в последние дни представляет из себя бурлящий котел.

2:8 от "Баварии", увольнение Сетьена, приход Кумана, недовольство "сенаторов" команды и намечающаяся перестройка.

Но это уже мало волнует Артура Мело.

Полузащитник Барселоны в нетрезвом виде разбил свой шикарный суперкар - изображение 1

Бразилец разругался с "сине-гранатовыми" и ждет своего перехода в "Ювентус", который согласован уже давно.

На прощанье с Испанией игрок еще и вляпался в скандал.

Футболист попал в аварию и разбил свой шикарный Ferrari Palafrugell на побережье Коста-Брава.

Полузащитник Барселоны в нетрезвом виде разбил свой шикарный суперкар - изображение 2

Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что алкоголь в крови футболиста превышал норму.

"Барселона" и так планирует оштрафовать игрока за его бунт – судя по всему, сумма штрафа только увеличится.

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В статье: Барселона Ла Лига вТренде Артур Мело
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:13
Та не, извините... Этот игрок был игроком Барселоны до окончания сезона ... Так что... Не фантазируйте...
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