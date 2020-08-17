Вербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО
Мы чего-то не знаем?
Вокруг молодых футболистов "Динамо" в последнее время много слухов.
Миколенко приглянулся "Наполи" и "Интеру", Супрягу торгует "Болонья", не стихает интерес ряда клубов к Виктору Цыганкову.
Последний даже подливает масла в огонь.
Виктор опубликовал фото возле офиса "Баварии" в своем инстаграме.
На это тут же отреагировал Беньямин Вербич.
И действительно – несмотря на ответ Виктора, может мы все, как и Баньямин, чего-то не знаем?
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Комментарии (6)
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ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 21:01
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Инспектор ( )
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Artemanat (Кривой Рог)
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simargl (Чернигов)
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okolegko (Київ)
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СашаXM (Хмельницкий)
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