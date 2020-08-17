Вербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО

Вокруг молодых футболистов "Динамо" в последнее время много слухов.

Миколенко приглянулся "Наполи" и "Интеру", Супрягу торгует "Болонья", не стихает интерес ряда клубов к Виктору Цыганкову.

Последний даже подливает масла в огонь.

Виктор опубликовал фото возле офиса "Баварии" в своем инстаграме.

На это тут же отреагировал Беньямин Вербич.

И действительно – несмотря на ответ Виктора, может мы все, как и Баньямин, чего-то не знаем?