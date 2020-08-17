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Вербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО

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(1 голосов)

Мы чего-то не знаем?

Вербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вокруг молодых футболистов "Динамо" в последнее время много слухов.

Миколенко приглянулся "Наполи" и "Интеру", Супрягу торгует "Болонья", не стихает интерес ряда клубов к Виктору Цыганкову.

Последний даже подливает масла в огонь.

Виктор опубликовал фото возле офиса "Баварии" в своем инстаграме.

Вербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО - изображение 1

На это тут же отреагировал Беньямин Вербич.

И действительно – несмотря на ответ Виктора, может мы все, как и Баньямин, чего-то не знаем?

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Виктор Цыганков Беньямин Вербич вТренде
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Комментарии (6)
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ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 21:01
и это офис.. это гараж вроде.. Витя должен играть за ДИНАМО..
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Инспектор ( )
17.08.2020 в 20:19
Витя хочет, но...
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 19:59
Вербич лечился в Мюнхене,а значить Витя поехал на обследование
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0
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 20:00
Грустный повод. Парня травмы просто замучили...
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okolegko (Київ)
17.08.2020 в 20:45
Враховуючи, як його знесилили тести Купера, я навіть не знаю, чи зможе він в майбутньому оклигати і стати нетравмівним гравцем. Може хтось пояснить, спеціалісти є?..
+1
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СашаXM (Хмельницкий)
17.08.2020 в 20:49
а что прям так тесты купера убивают на всю жизнь? мало ли их бегали и было всё ок, будет Луч поставит физику по-другому и за год-два Витя втянется нормально, играл ж года 2 норм, только вот недавно начал сыпаться
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