Бездомный две недели прожил в VIP-ложе футбольного клуба из США
Неплохо придумано.
Жить на стадионе? Легко!
Именно такой трюк провернул бездомный Дэниел Альберт Нея из города Сент-Питерсберга, что в штате Флорида.
Мужчина сумел пробраться в VIP-ложу местного стадиона "Эл-Лэнг", где прожил две недели.
Он ел дорогие закуски, которые остались в баре, а также пользовался атрибутикой местного клуба.
Подвела Дэниела неосторожность – охранники заметили разбросанные вещи и вызвали полицию.
Бездомного задержали и посадили под залог.
Сумма ущерба, которую понес клуб, оценивается в 1200 долларов.
Есть ощущение, что эти средства будет сложно вернуть.
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