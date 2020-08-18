Бездомный две недели прожил в VIP-ложе футбольного клуба из США

Жить на стадионе? Легко!

Именно такой трюк провернул бездомный Дэниел Альберт Нея из города Сент-Питерсберга, что в штате Флорида.

Мужчина сумел пробраться в VIP-ложу местного стадиона "Эл-Лэнг", где прожил две недели.

Он ел дорогие закуски, которые остались в баре, а также пользовался атрибутикой местного клуба.

Подвела Дэниела неосторожность – охранники заметили разбросанные вещи и вызвали полицию.

Бездомного задержали и посадили под залог.

Сумма ущерба, которую понес клуб, оценивается в 1200 долларов.

Есть ощущение, что эти средства будет сложно вернуть.