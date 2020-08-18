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Бездомный две недели прожил в VIP-ложе футбольного клуба из США

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Неплохо придумано.

Бездомный две недели прожил в VIP-ложе футбольного клуба из США
UA-Футбол
Новина українською

Жить на стадионе? Легко!

Именно такой трюк провернул бездомный Дэниел Альберт Нея из города Сент-Питерсберга, что в штате Флорида.

Мужчина сумел пробраться в VIP-ложу местного стадиона "Эл-Лэнг", где прожил две недели.

Он ел дорогие закуски, которые остались в баре, а также пользовался атрибутикой местного клуба.

Подвела Дэниела неосторожность – охранники заметили разбросанные вещи и вызвали полицию.

Бездомного задержали и посадили под залог.

Сумма ущерба, которую понес клуб, оценивается в 1200 долларов.

Есть ощущение, что эти средства будет сложно вернуть.

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В статье: США вТренде
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