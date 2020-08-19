Красотка дня. Хардкорная подруга звезды Милана, которая раньше встречалась с Агуэро. ФОТО

Тео Эрнандес провел прекрасный сезон в «Милане», а потому сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Наслаждается прекрасными пляжами Ибицы футболист не один.

Компанию ему составляет не менее прекрасная подруга Зои Кристофоли.

Ранее игрок встречался с инста-моделью Андрианой, но пара рассталась.

Новая подруга Тео – еще более популярная модель (более 600 тысяч подписчиков в инстаграме).

Известна красотка не только своими татуировками, но и романом с Серхио Агуэро, который ей приписывали в 2018-м.

Судя по всему, с аргентинцем ничего не получилось.

Но перспективный француз – тоже неплохой вариант.