Красотка дня. Хардкорная подруга звезды Милана, которая раньше встречалась с Агуэро. ФОТО
Интересная особа.
Тео Эрнандес провел прекрасный сезон в «Милане», а потому сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Наслаждается прекрасными пляжами Ибицы футболист не один.
Компанию ему составляет не менее прекрасная подруга Зои Кристофоли.
Ранее игрок встречался с инста-моделью Андрианой, но пара рассталась.
Новая подруга Тео – еще более популярная модель (более 600 тысяч подписчиков в инстаграме).
Известна красотка не только своими татуировками, но и романом с Серхио Агуэро, который ей приписывали в 2018-м.
Судя по всему, с аргентинцем ничего не получилось.
Но перспективный француз – тоже неплохой вариант.
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