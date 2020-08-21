Капитан МЮ арестован в Греции за сопротивление властям. ФОТО
Поражение в Лиге Европы далось нелегко.
Футболисты МЮ крайне сильно переживают вылет в полуфинале Лиги Европы.
Вот капитан команды Харри Магуайр, например, даже попал под арест.
Игрок отправился переживать случившееся на остров Миконос.
Там он встретил английских туристов, которые явно напомнили ему о неудаче в еврокубках.
Возник конфликт, который попыталась пресечь полиция.
Но огромный Магуайр отказался подчиниться, из-за чего правоохранителям пришлось применить силу.
Теперь футболист задержан за неповиновение властям.
Клуб уже вмешался и пообещал всячески содействовать правосудию и замять этот инцидент без серьезных разбирательств.
Судя по всему, по возвращению на родину Харри ждет еще и штраф от клуба.