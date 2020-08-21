Капитан МЮ арестован в Греции за сопротивление властям. ФОТО

Футболисты МЮ крайне сильно переживают вылет в полуфинале Лиги Европы.

Вот капитан команды Харри Магуайр, например, даже попал под арест.

Игрок отправился переживать случившееся на остров Миконос.

Там он встретил английских туристов, которые явно напомнили ему о неудаче в еврокубках.

Возник конфликт, который попыталась пресечь полиция.

Но огромный Магуайр отказался подчиниться, из-за чего правоохранителям пришлось применить силу.

Теперь футболист задержан за неповиновение властям.

Клуб уже вмешался и пообещал всячески содействовать правосудию и замять этот инцидент без серьезных разбирательств.

Судя по всему, по возвращению на родину Харри ждет еще и штраф от клуба.