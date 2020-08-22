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Сила черных. Марио Балотелли сделал пять татуировок на лице в поддержку BLM-движения. ФОТО

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Сильный поступок.

Сила черных. Марио Балотелли сделал пять татуировок на лице в поддержку BLM-движения. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Марио Балотелли провел крайне слабый сезон, не помог "Брешии" сохранить прописку в Серии А и сейчас со скандалом пытается сбежать из клуба.

Зато футболист является одним из самых активных борцов за права темнокожих.

Очередным доказательством его намерений стали пять новых тату на лице: перо, крест, буква "М", обезьяна и надпись Black Power над бровью.

Маленькая победа в большой войне с расизмом.

@eros_inkerstattoo

Публикация от Mario Balotelli (@mb459)

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В статье: Марио Балотелли Серия А вТренде Брешиа
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