Сила черных. Марио Балотелли сделал пять татуировок на лице в поддержку BLM-движения. ФОТО

Марио Балотелли провел крайне слабый сезон, не помог "Брешии" сохранить прописку в Серии А и сейчас со скандалом пытается сбежать из клуба.

Зато футболист является одним из самых активных борцов за права темнокожих.

Очередным доказательством его намерений стали пять новых тату на лице: перо, крест, буква "М", обезьяна и надпись Black Power над бровью.

Маленькая победа в большой войне с расизмом.