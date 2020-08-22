Сила черных. Марио Балотелли сделал пять татуировок на лице в поддержку BLM-движения. ФОТО
Сильный поступок.
Марио Балотелли провел крайне слабый сезон, не помог "Брешии" сохранить прописку в Серии А и сейчас со скандалом пытается сбежать из клуба.
Зато футболист является одним из самых активных борцов за права темнокожих.
Очередным доказательством его намерений стали пять новых тату на лице: перо, крест, буква "М", обезьяна и надпись Black Power над бровью.
Маленькая победа в большой войне с расизмом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...