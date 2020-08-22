Александр Зинченко стал крестным отцом дочери Николая Матвиенко. ФОТО

Александр Зинченко завершил сезон и находится в небольшом отпуске перед началом следующего.

Вместе со своей невестой Владой Седан футболист вернулся в Украину.

Здесь у пары есть ответственное дело – им предстояло стать крестными у дочери коллеги Александра по сборной Николая Матвиенко и его жены Анны.

Пара уже поделилась своей радостью в своих социальных сетях.