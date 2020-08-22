Александр Зинченко стал крестным отцом дочери Николая Матвиенко. ФОТО
Кумовья.
Александр Зинченко завершил сезон и находится в небольшом отпуске перед началом следующего.
Вместе со своей невестой Владой Седан футболист вернулся в Украину.
Здесь у пары есть ответственное дело – им предстояло стать крестными у дочери коллеги Александра по сборной Николая Матвиенко и его жены Анны.
Пара уже поделилась своей радостью в своих социальных сетях.
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.08.2020 в 16:15
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E.M.O.S.H. (Харьков)
22.08.2020 в 16:25
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