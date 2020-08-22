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Александр Зинченко стал крестным отцом дочери Николая Матвиенко. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Кумовья.

Александр Зинченко стал крестным отцом дочери Николая Матвиенко. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко завершил сезон и находится в небольшом отпуске перед началом следующего.

Вместе со своей невестой Владой Седан футболист вернулся в Украину.

Здесь у пары есть ответственное дело – им предстояло стать крестными у дочери коллеги Александра по сборной Николая Матвиенко и его жены Анны.

Пара уже поделилась своей радостью в своих социальных сетях.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Николай Матвиенко вТренде Шахтер
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.08.2020 в 16:15
Просыпаюсь сегодня утром и думаю: А кто же будет крёстным у дочери Матвиенко? А тут юафутбол бах и решил мою проблему
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+1
-1
E.M.O.S.H. (Харьков)
22.08.2020 в 16:25
Можешь идти спать дальше
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+1
0


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