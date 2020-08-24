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Капитан МЮ устроил потасовку в Греции, защищая сестру от албанских бизнесменов

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(1 голосов)

Новая версия событий.

Капитан МЮ устроил потасовку в Греции, защищая сестру от албанских бизнесменов
UA-Футбол
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В деле Харри Магуайра всплывают новые детали.

Ранее защитник МЮ был арестован за сопротивление полиции во время отдыха на острове Миконос.

Позже заседание по делу футболиста было отложено, а самого спортсмена отпустили домой без необходимости присутствовать на заседании.

Теперь же возникла еще одна версия происходящего.

Согласно новой версии, к сестре Харри начал приставать албанский бизнесмен, а после отказа ударил ее металлическим предметом по руке.

Естественно, игрок вступился и началась потасовка, а полицейские попали "под горячую руку".

Новое заседание, на котором Магуайр присутствовать не будет, состоится завтра.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр вТренде
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
24.08.2020 в 14:28
Брешет
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
24.08.2020 в 14:35
100% Олбанские "бизнесмены" никогда не врут!
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