Капитан МЮ устроил потасовку в Греции, защищая сестру от албанских бизнесменов

В деле Харри Магуайра всплывают новые детали.

Ранее защитник МЮ был арестован за сопротивление полиции во время отдыха на острове Миконос.

Позже заседание по делу футболиста было отложено, а самого спортсмена отпустили домой без необходимости присутствовать на заседании.

Теперь же возникла еще одна версия происходящего.

Согласно новой версии, к сестре Харри начал приставать албанский бизнесмен, а после отказа ударил ее металлическим предметом по руке.

Естественно, игрок вступился и началась потасовка, а полицейские попали "под горячую руку".

Новое заседание, на котором Магуайр присутствовать не будет, состоится завтра.