Капитан МЮ устроил потасовку в Греции, защищая сестру от албанских бизнесменов
Новая версия событий.
В деле Харри Магуайра всплывают новые детали.
Ранее защитник МЮ был арестован за сопротивление полиции во время отдыха на острове Миконос.
Позже заседание по делу футболиста было отложено, а самого спортсмена отпустили домой без необходимости присутствовать на заседании.
Теперь же возникла еще одна версия происходящего.
Согласно новой версии, к сестре Харри начал приставать албанский бизнесмен, а после отказа ударил ее металлическим предметом по руке.
Естественно, игрок вступился и началась потасовка, а полицейские попали "под горячую руку".
Новое заседание, на котором Магуайр присутствовать не будет, состоится завтра.
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Комментарии (2)
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vadooo (Слатино)
24.08.2020 в 14:28
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Red_Cat (Салоники)
24.08.2020 в 14:35
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