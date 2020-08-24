Настоящий Хищник. Тайсон кардинально сменил имидж
В новый сезон - с новой прической
Перед началом нового сезона ряд игроков "
Но если Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко просто подстриглись, то Тайсон решил кардинально подойди к вопросу.
32-летний хавбек решил заплести косички и стал напоминать Хищника из одноименной киносаги. Или это только кажется?
???? Новий сезон, нова тренувальна форма, нова зачіска @taisonfreda7 ⚒ ⠀ ???? New season, new training kits, @taisonfreda7’s new hairstyle ⚒ ⠀ ???? Новый сезон, новая тренировочная форма, новая прическа @taisonfreda7 ⚒ ⠀ #ШахтарДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтерДинамо #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #ШахтарЧемпіон #ShakhtarChampions #ШахтерЧемпион #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #SuperCup #СуперкубокУкраїни #Суперкубок