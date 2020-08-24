Настоящий Хищник. Тайсон кардинально сменил имидж

Перед началом нового сезона ряд игроков " горняков " несколько обновили свой имидж.

Но если Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко просто подстриглись, то Тайсон решил кардинально подойди к вопросу.

32-летний хавбек решил заплести косички и стал напоминать Хищника из одноименной киносаги. Или это только кажется?