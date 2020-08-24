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Настоящий Хищник. Тайсон кардинально сменил имидж

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(1 голосов)

В новый сезон - с новой прической

Настоящий Хищник. Тайсон кардинально сменил имидж
Новина українською

Перед началом нового сезона ряд игроков "горняков" несколько обновили свой имидж.

Но если Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко просто подстриглись, то Тайсон решил кардинально подойди к вопросу.

32-летний хавбек решил заплести косички и стал напоминать Хищника из одноименной киносаги. Или это только кажется?

???? Новий сезон, нова тренувальна форма, нова зачіска @taisonfreda7 ⚒ ⠀ ???? New season, new training kits, @taisonfreda7’s new hairstyle ⚒ ⠀ ???? Новый сезон, новая тренировочная форма, новая прическа @taisonfreda7 ⚒ ⠀ #ШахтарДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтерДинамо #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #ШахтарЧемпіон #ShakhtarChampions #ШахтерЧемпион #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #SuperCup #СуперкубокУкраїни #Суперкубок

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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команид (Киев)
24.08.2020 в 22:37
Очень важная информативная статья
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0
0
Yurget (Чернигов)
24.08.2020 в 22:06
Просто наконец показали мужику где находится парикмахерская)))
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.08.2020 в 22:01
Зачіска для Баварії або Ювеетуса...)))
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+2
-2
Technical
24.08.2020 в 21:59
Омг...
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+1
0


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