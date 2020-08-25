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Зинченко и Седан сыграли свадьбу, на которой были Дан Балан и Вера Брежнева. ВИДЕО

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Получилось ярко.

Зинченко и Седан сыграли свадьбу, на которой были Дан Балан и Вера Брежнева. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко и Влада Седан – самая яркая пара украинского футбола.

"Украинские Бекхэмы" постоянно на виду, начиная с яркого начала отношений больше года назад и заканчивая днем сегодняшним.

Вчера футболист и телеведущая сыграли свадьбу.

Официально они скрепили свои отношения еще раньше, но из-за карантина и длительного сезона церемонию пришлось отложить.

Зато сейчас молодожены отпраздновали на славу.

Наконец-то свадьба у @zinchenko_96 и @v.lada_sedan ! Берегите и уважайте друг друга. Пусть на свете для вас не будет ничего дороже и ценнее вашего союза! . . . . . . . #лайкизалайки #лайкзалайк#взаимныелайки #лайктайм#like4likes #likeforlikes #liketime#likeforfollow #подпискузаподписку#взаимнаяподписка#взаимныеподписки#followforfollowback #follow4follow#followforlike #follow4like#çekiliş #çekilişvar #cekilis #çekilişzamanı #gainwithmchina #chuva #sdv #gainwithmchin #chuvadelikes30k #sdvtodos #aztagram #followtrickler #chuva #zinchenko_team_11 #zinchenko #zinchenko_fan_page

Публикация от LEGEND (@zinchenko_team_11)

Перед началом действа Александр даже успел написать письмо с оправданиями за слова своей супруги в адрес Пепа Гвардиолы.

На свадьбе должны были присутствовать Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и другие коллеги Зинченко по сборной, которых он лично приглашал в одном из выпусков шоу Влады.

Также в числе гостей был и Александр Денисов, который поделился фото в своем инстаграме.

Развлекали публику популярные исполнители Дан Балан и Вера Брежнева.

Особенно эффектно получился танец молодоженов.

Остается только пожелать любви и благополучия новобрачным.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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