Зинченко и Седан сыграли свадьбу, на которой были Дан Балан и Вера Брежнева. ВИДЕО
Получилось ярко.
Александр Зинченко и Влада Седан – самая яркая пара украинского футбола.
"Украинские Бекхэмы" постоянно на виду, начиная с яркого начала отношений больше года назад и заканчивая днем сегодняшним.
Вчера футболист и телеведущая сыграли свадьбу.
Официально они скрепили свои отношения еще раньше, но из-за карантина и длительного сезона церемонию пришлось отложить.
Зато сейчас молодожены отпраздновали на славу.
Наконец-то свадьба у @zinchenko_96 и @v.lada_sedan ! Берегите и уважайте друг друга. Пусть на свете для вас не будет ничего дороже и ценнее вашего союза! . . . . . . . #лайкизалайки #лайкзалайк#взаимныелайки #лайктайм#like4likes #likeforlikes #liketime#likeforfollow #подпискузаподписку#взаимнаяподписка#взаимныеподписки#followforfollowback #follow4follow#followforlike #follow4like#çekiliş #çekilişvar #cekilis #çekilişzamanı #gainwithmchina #chuva #sdv #gainwithmchin #chuvadelikes30k #sdvtodos #aztagram #followtrickler #chuva #zinchenko_team_11 #zinchenko #zinchenko_fan_page
Перед началом действа Александр
На свадьбе должны были присутствовать Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и другие коллеги Зинченко по сборной, которых он лично приглашал в одном из выпусков шоу Влады.
Также в числе гостей был и Александр Денисов, который поделился фото в своем инстаграме.
Развлекали публику популярные исполнители Дан Балан и Вера Брежнева.
Особенно эффектно получился танец молодоженов.
Остается только пожелать любви и благополучия новобрачным.