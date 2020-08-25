Зинченко и Седан сыграли свадьбу, на которой были Дан Балан и Вера Брежнева. ВИДЕО

Александр Зинченко и Влада Седан – самая яркая пара украинского футбола.

"Украинские Бекхэмы" постоянно на виду, начиная с яркого начала отношений больше года назад и заканчивая днем сегодняшним.

Вчера футболист и телеведущая сыграли свадьбу.

Официально они скрепили свои отношения еще раньше, но из-за карантина и длительного сезона церемонию пришлось отложить.

Зато сейчас молодожены отпраздновали на славу.

Перед началом действа Александр даже успел написать письмо с оправданиями за слова своей супруги в адрес Пепа Гвардиолы.

На свадьбе должны были присутствовать Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и другие коллеги Зинченко по сборной, которых он лично приглашал в одном из выпусков шоу Влады.

Также в числе гостей был и Александр Денисов, который поделился фото в своем инстаграме.

Развлекали публику популярные исполнители Дан Балан и Вера Брежнева.

Особенно эффектно получился танец молодоженов.

Остается только пожелать любви и благополучия новобрачным.