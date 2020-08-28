Неймар начал встречаться с сексуальной моделью, которая ушла от суперпопулярного певца. ФОТО
Кажется, это серьезно.
ПСЖ остановился за шаг от завоевания главного европейского кубка – в финале Лиги чемпионов парижане уступили "Баварии".
Но в целом сезон можно считать успешным и достойным хорошей вечеринки.
На которую футболисты прибыли парами.
Главная звезда парижан Неймар тоже прибыл не один, а вместе с моделью Натальей Барулич.
У красотки хорватские и кубинские корни, хотя сама она американка.
О паре заговорили еще полгода назад, когда модель присутствовала на дне рождения футболиста.
Удивительно, но похоже, что молодых людей вместе свел бывший парень Натальи – популярный певец Малума (сразу несколько клипов на миллиард и больше просмотров на YouTube, исполнитель гимна чемпионата мира 2018-го года).
Музыкант выступал на вечеринках у бразильца, где спортсмен и познакомился с эффектной блондинкой.
Неймар долгое время встречался с актрисой и моделью Брунай Маркезини, им даже дали название "Бруней".
Но вот уже два года пара не вместе, а футболист возглавляет список самых завидных женихов мира спорта.
Достаточно регулярно в прессе всплывали слухи о новых увлечениях форварда, но на этот раз все выглядит серьезно.