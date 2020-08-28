Неймар начал встречаться с сексуальной моделью, которая ушла от суперпопулярного певца. ФОТО

ПСЖ остановился за шаг от завоевания главного европейского кубка – в финале Лиги чемпионов парижане уступили "Баварии".

Но в целом сезон можно считать успешным и достойным хорошей вечеринки.

На которую футболисты прибыли парами.

Главная звезда парижан Неймар тоже прибыл не один, а вместе с моделью Натальей Барулич.

У красотки хорватские и кубинские корни, хотя сама она американка.

О паре заговорили еще полгода назад, когда модель присутствовала на дне рождения футболиста.

Удивительно, но похоже, что молодых людей вместе свел бывший парень Натальи – популярный певец Малума (сразу несколько клипов на миллиард и больше просмотров на YouTube, исполнитель гимна чемпионата мира 2018-го года).

Музыкант выступал на вечеринках у бразильца, где спортсмен и познакомился с эффектной блондинкой.

Неймар долгое время встречался с актрисой и моделью Брунай Маркезини, им даже дали название "Бруней".

Но вот уже два года пара не вместе, а футболист возглавляет список самых завидных женихов мира спорта.

Достаточно регулярно в прессе всплывали слухи о новых увлечениях форварда, но на этот раз все выглядит серьезно.