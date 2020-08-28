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Неймар начал встречаться с сексуальной моделью, которая ушла от суперпопулярного певца. ФОТО

Новости
(4 голосов)

Кажется, это серьезно.

Неймар начал встречаться с сексуальной моделью, которая ушла от суперпопулярного певца. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ остановился за шаг от завоевания главного европейского кубка – в финале Лиги чемпионов парижане уступили "Баварии".

Но в целом сезон можно считать успешным и достойным хорошей вечеринки.

На которую футболисты прибыли парами.

Главная звезда парижан Неймар тоже прибыл не один, а вместе с моделью Натальей Барулич.

У красотки хорватские и кубинские корни, хотя сама она американка.

О паре заговорили еще полгода назад, когда модель присутствовала на дне рождения футболиста.

Удивительно, но похоже, что молодых людей вместе свел бывший парень Натальи – популярный певец Малума (сразу несколько клипов на миллиард и больше просмотров на YouTube, исполнитель гимна чемпионата мира 2018-го года).

Музыкант выступал на вечеринках у бразильца, где спортсмен и познакомился с эффектной блондинкой.

Неймар долгое время встречался с актрисой и моделью Брунай Маркезини, им даже дали название "Бруней".

Но вот уже два года пара не вместе, а футболист возглавляет список самых завидных женихов мира спорта.

Достаточно регулярно в прессе всплывали слухи о новых увлечениях форварда, но на этот раз все выглядит серьезно.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) вТренде
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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
28.08.2020 в 13:11
Мені лише здається, що в неї контракт з силіконо-ботоксною фабрикою?
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2020 в 12:26
Как очень часто бывает, ресурс уа-футбол опаздывает с новостями. Эта новость уж точно не свежая... Гораздо более интересными были события в разгар матчей ЛЧ в Лиссабоне, когда Малума и Неймар очень жестоко троллили друг друга через социальные сети. Причем, "драку" начал именно Неймар... Перед финалом Малума выложил у себя на странице свое фото в футболке Баварии. Правда, после финала, совсем не издевался над бразильцем, сказав, что у нас в Колумбии так не принято...
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0
-1
Po4eson (Одесса)
28.08.2020 в 12:31
В Монреале -8часов. В по пятого утра чего не спится?
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
28.08.2020 в 13:21
Алень - шепетовчанин!
+2
-1


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