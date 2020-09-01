Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО

В этом году футболисты практически не имели возможности полноценно отдохнуть перед стартом нового сезона.

Потому приходится наслаждаться каждой возможностью.

Денис Попов из-за травмы не был вызван в расположение сборной Украины.

Но скучать игроку точно не приходится.

Защитника "Динамо" видели в компании известной дзюдоистки Дарьи Белодед на премьере фильма про украинскую спортсменку.

Пара держалась за руки во время просмотра и мило общалась весь сеанс.

Ранее игрок состоял в отношениях с моделью Анастасией, но в конце весны заявил, что девушки у него нет.

Одной из причин расставания могли стать откровенные фото красотки в социальных сетях, чего не одобряет футболист.