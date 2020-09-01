  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Звездная пара!

Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В этом году футболисты практически не имели возможности полноценно отдохнуть перед стартом нового сезона.

Потому приходится наслаждаться каждой возможностью.

Денис Попов из-за травмы не был вызван в расположение сборной Украины.

Но скучать игроку точно не приходится.

Защитника "Динамо" видели в компании известной дзюдоистки Дарьи Белодед на премьере фильма про украинскую спортсменку.

Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО - изображение 1Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО - изображение 2Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО - изображение 3

Пара держалась за руки во время просмотра и мило общалась весь сеанс.

Ранее игрок состоял в отношениях с моделью Анастасией, но в конце весны заявил, что девушки у него нет.

Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО - изображение 4

Одной из причин расставания могли стать откровенные фото красотки в социальных сетях, чего не одобряет футболист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) вТренде Денис Попов Дарья Белодед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Древний (Кривой Рог)
01.09.2020 в 15:53
Интересно кто это за ними на кровати ,???? Полтергейст?????Одна рука видна))))
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
01.09.2020 в 15:44
Вот все вам не так) губатые не то, сисятые не то. А тут спортсменка, активистка!!
Ответить
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 15:55
Да яка різниця, хто з чим, якшо в голові русскій мір шо в одного, шо в іншої?
Ответить
0
0
myakovs (одесса)
01.09.2020 в 15:40
дык до главной красавицы ей як до кыева рачкы
Ответить
0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 15:38
Ячєйка малоросійського суспільства готова. Яке їхало, таке здибало.
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
01.09.2020 в 15:12
Чё то купальник великоват
Ответить
0
0
miha (Нежин)
01.09.2020 в 15:10
Вкусовщина, мне например, больше Юля Левченко нравится.
Ответить
0
0
gloryhunter
01.09.2020 в 15:07
"Звездная" в этой паре только Даша. Но никак не этот малолетний хвастунишка.
Ответить
0
-2
grasshopper1 (Харьков)
01.09.2020 в 15:11
Я не знаю кто такая Даша, а можно ссылочку когда Попов хоть чем-нибудь хвастался?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...