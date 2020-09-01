Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО
Звездная пара!
В этом году футболисты практически не имели возможности полноценно отдохнуть перед стартом нового сезона.
Потому приходится наслаждаться каждой возможностью.
Денис Попов из-за травмы не был вызван в расположение сборной Украины.
Но скучать игроку точно не приходится.
Защитника "Динамо" видели в компании известной дзюдоистки Дарьи Белодед на премьере фильма про украинскую спортсменку.
Пара держалась за руки во время просмотра и мило общалась весь сеанс.
Ранее игрок состоял в отношениях с моделью Анастасией, но в конце весны заявил, что девушки у него нет.
Одной из причин расставания могли стать откровенные фото красотки в социальных сетях, чего не одобряет футболист.