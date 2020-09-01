Цитаишвили: Бондарь отбил девушку у Супряги? Это гнилой поступок

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили высказался относительно отношений Валерия Бондаря с бывшей девушкой Владислава Супряги.

- Бондарь отбил у Супряги девушку?

– Не хочу об этом говорить. Это не мое, во-первых. Я знаю информацию. Знаю в принципе все, что было. Если хотите спросить – либо у Супряги, либо у него спросите.

Все знают. Футбол – как какое-то село. Кто-то что-то сделал – все уже знают. Думаю, в спорте везде так же. Это ненормально для меня лично. Я прокомментировал, не написал ему что-то плохое. Просто высказал, что это некрасиво. В этом моменте поддержал еще и Супрягу.

Как я знаю – они не должны общаться. Супряга встречался с ней 5 лет. Тут даже не я что-то решаю. Бог все видит, все знает. Это гнилой поступок, я считаю.

Историю, которую знаем вместе с Поповым, мы своими глазами это видели. Не то, что нам кто-то сказал. Мы реально это видели. Мы знали еще давно, что так было. У меня в дальнейшем не будет таких отношений с этим человеком, как было раньше.