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Цитаишвили: Бондарь отбил девушку у Супряги? Это гнилой поступок

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(2 голосов)

Одна из самых обсуждаемых новостей футбольного бомонда

Цитаишвили: Бондарь отбил девушку у Супряги? Это гнилой поступок
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили высказался относительно отношений Валерия Бондаря с бывшей девушкой Владислава Супряги.

- Бондарь отбил у Супряги девушку?

– Не хочу об этом говорить. Это не мое, во-первых. Я знаю информацию. Знаю в принципе все, что было. Если хотите спросить – либо у Супряги, либо у него спросите.

Все знают. Футбол – как какое-то село. Кто-то что-то сделал – все уже знают. Думаю, в спорте везде так же. Это ненормально для меня лично. Я прокомментировал, не написал ему что-то плохое. Просто высказал, что это некрасиво. В этом моменте поддержал еще и Супрягу.

Как я знаю – они не должны общаться. Супряга встречался с ней 5 лет. Тут даже не я что-то решаю. Бог все видит, все знает. Это гнилой поступок, я считаю.

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Историю, которую знаем вместе с Поповым, мы своими глазами это видели. Не то, что нам кто-то сказал. Мы реально это видели. Мы знали еще давно, что так было. У меня в дальнейшем не будет таких отношений с этим человеком, как было раньше.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Цитаишвили Владислав Супряга Валерий Бондарь
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (10)
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Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 21:02
И снова гнилой поступок от игрока кротов)))
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+2
-2
oleg dynamo (львівська)
01.09.2020 в 20:53
чому ця квіточка спеціалізується тільки по футболістах?інші види спорту не так прибуткові?
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
01.09.2020 в 20:47
Супряге только на пользу, хороший жизненный опыт. Тут скорее Бондарь попал
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+5
0
Tasha (Киев)
01.09.2020 в 20:44
Жора не хотів говорити, і не потрібно було, бо чоловіку не дуже гарно обговорювати чуже особисте життя.
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+2
-2
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 20:59
Да жодній моральній людині не слід цього робити. Але ж це футболіст, мораль і футболіст - це слова-антоніми. Особливо враховуючи той факт, що цей анальний клоун спершу сказав "без коментарів", а потім таки прокоментував цю гниль.
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+1
0
Broterhood
01.09.2020 в 20:35
Логика железная, если разошлись после всё равно скольких лет вместе то теперь никто не имеет права ни с кем другим строить отношения? Гио,ты лучше думай как тебе в основу пробиться и не занимайся ерундой.
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+4
-2
Просто Квашин (Харьков)
01.09.2020 в 20:59
Твою Buterbrod подругу наверное весь район развлекает...
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 20:31
Як ви затрахали уже, кнопки ходячі. Мозгів би краще набували, ніж своїми проблемами лімітчиків козиряти. Через таких тупих кретинів, як Цитаішвілі, яким нема чого більше робити, крім як чужих бабів обсасувати, і з'являються Кварцяні, Суркіси, Блохіни і всі, хто тиранить гравців, не даючи їм розвиватися ще більше. Ентропія - це справа кожного, але питання в тому, з якого боку. Ці свою сторону обрали, сволочі.
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+2
-3
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таврия19752009 (симферополь)
01.09.2020 в 20:28
Грузин отмазывает партнёра по команде .а баба будет и третья и пятая и десятая куча ещё.баба с возу Супруги легше
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+1
-3
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DynamoKiyv (Київ)
01.09.2020 в 20:57
таврия19752009, курица ты безмозглая, тебе пора "газ-мяс" комментировать на соответствующих ресурсах.
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+1
-1


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