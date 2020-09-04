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Очаровательная дочь Денниса Бергкампа, которая переезжает в Англию вместе с новой звездой МЮ. ФОТО

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(2 голосов)

Все как в кино.

Очаровательная дочь Денниса Бергкампа, которая переезжает в Англию вместе с новой звездой МЮ. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Донни ван де Бек прошел непростой путь от скромного парня из юношеской команды "Аякса" до звездного новичка "Манчестер Юнайтед".

Не секрет, что важную роль в становлении футболиста сыграл легендарный голландский форвард Деннис Бергкамп.

"Нелетучий голландец" стал наставником и учителем для юного Донни.

Если бы у это был фильм, то по законам жанра у наставника юной звезды обязана быть симпатичная дочь, с которой у главного героя и завяжутся романтические отношения.

И история ван де Бека – это как раз тот случай, когда все как в кино.

Футболист не устоял перед очарованием Эстель Бергкамп.

Публикация от Estelle Bergkamp (@estellebergkamp)

Поначалу пара держала свои отношения в секрете, но год назад они все же сдались и начали публиковать совместные фото.

Нужно отметить, что отец девушки ничего против не имел и поддержал молодых людей.

Эстель все детство провела в Англии, пока ее отец выступал за "Арсенал".

И вот теперь красотка возвращается на берега Британии – уже со своим молодым человеком.

Публикация от Estelle Bergkamp (@estellebergkamp)

Публикация от Estelle Bergkamp (@estellebergkamp)

Публикация от Estelle Bergkamp (@estellebergkamp)

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В статье: Деннис Бергкамп Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек вТренде Аякс
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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megrivan (Курячі Лози)
04.09.2020 в 12:45
Симпатичная девушка. Но, когда я был молодым, девушки быль гораздо симпатичней и в зрительном отношении, и на ощупь.
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+1
-1
Arthas (Севастополь)
04.09.2020 в 12:54
и пломбир вкуснее был, и х** стоял...
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+3
0
1_Rui_3 (Винница)
04.09.2020 в 12:24
Ну скажу так,очаровательного ничего в ней не нашел.
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 12:27
Да нет, это мы в отличии от редакции не умеем искать
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+1
0


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