Очаровательная дочь Денниса Бергкампа, которая переезжает в Англию вместе с новой звездой МЮ. ФОТО
Все как в кино.
Донни ван де Бек прошел непростой путь от скромного парня из юношеской команды "Аякса" до звездного новичка "Манчестер Юнайтед".
Не секрет, что важную роль в становлении футболиста
After 13 years, I say goodbye to this beautiful club. Since the very first moment, @afcajax felt like home. The club has played a huge part in my development as a player and human being. I thank my family, teammates and everyone who have made this move possible. We share special memories and good and bad moments. The time has come for a new chapter, but the club and especially fans will always have a special place in my heart. I will keep following you and we’ll meet again! Donny
"Нелетучий голландец" стал наставником и учителем для юного Донни.
Если бы у это был фильм, то по законам жанра у наставника юной звезды обязана быть симпатичная дочь, с которой у главного героя и завяжутся романтические отношения.
И история ван де Бека – это как раз тот случай, когда все как в кино.
Футболист не устоял перед очарованием Эстель Бергкамп.
Поначалу пара держала свои отношения в секрете, но год назад они все же сдались и начали публиковать совместные фото.
Нужно отметить, что отец девушки ничего против не имел и поддержал молодых людей.
Эстель все детство провела в Англии, пока ее отец выступал за "Арсенал".
И вот теперь красотка возвращается на берега Британии – уже со своим молодым человеком.