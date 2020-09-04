Очаровательная дочь Денниса Бергкампа, которая переезжает в Англию вместе с новой звездой МЮ. ФОТО

Донни ван де Бек прошел непростой путь от скромного парня из юношеской команды "Аякса" до звездного новичка "Манчестер Юнайтед".

Не секрет, что важную роль в становлении футболиста сыграл легендарный голландский форвард Деннис Бергкамп.

"Нелетучий голландец" стал наставником и учителем для юного Донни.

Если бы у это был фильм, то по законам жанра у наставника юной звезды обязана быть симпатичная дочь, с которой у главного героя и завяжутся романтические отношения.

И история ван де Бека – это как раз тот случай, когда все как в кино.

Футболист не устоял перед очарованием Эстель Бергкамп.

Поначалу пара держала свои отношения в секрете, но год назад они все же сдались и начали публиковать совместные фото.

Нужно отметить, что отец девушки ничего против не имел и поддержал молодых людей.

Эстель все детство провела в Англии, пока ее отец выступал за "Арсенал".

И вот теперь красотка возвращается на берега Британии – уже со своим молодым человеком.