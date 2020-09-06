Яя Туре отстранили от благотворительного матча из-за порно

Сегодня, 6 августа, на "Олд Траффорд" пройдет матч серии Soccer Aid, которая играется с 2006 года и где принимают участие звезды шоу-бизнеса и футболисты-ветераны. Вместе они собирают деньги для благотворительности.

За команду звезд футбола должен был сыграть и знаменитый ивуариец Яя Туре, но его в последний момент вышвырнули из состава. Бывший лидер "Ман Сити" зачем-то скинул в общий чат участников игры порно-ролик, а затем предложил снять на всех 19 проституток.

Многим футболистам и музыкантам такое предложение, мягко говоря, не понравилось, и они пожаловались организаторам игры. Те были категоричны.

"Хочу извиниться перед всеми, кто причастен к Soccer Aid, за неуместную шутку. Я правда очень сожалею. Я просто хотел пошутить и не знал, что это кого-то заденет. Как только мне об этом сказали, я сразу все удалил. Из-за моей неуместной шутки игра отошла на второй план, мне грустно что так случилось", - оправдывался Туре в твиттере.

Фантастическая глупость. Одно утешение - и без Яя зрителям на "Олд Траффорд" будет на кого посмотреть. Составы на матч впечатляют.