Молодые звезды сборной Англии были отстранены от команды за приглашение в отель двух женщин

Молодые таланты сборной Англии Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд дебютировали за сборную в матче против Исландии, которую их команда обыграла со счетом 1:0.

Судя по всему, ребята решили хорошенько это дело отметить.

Как стало известно местным СМИ, футболисты пригласили двух женщин в свой отель.

Это нарушило строгие правила Гарета Саутгейта по мерам безопасности.

Тренер сборной исключил из сборной Кайла Уокера, который устроил вечеринку у себя дома во время карантина.

А тут юные звездочки организовали все прямо у него под носом.

Естественно, на игру против Дании они уже не полетели.

"Я не могу вдаваться в подробности, пока не будут выяснены все обстоятельства. Но существует факт нарушения ребятами правил изоляции в нашем "пузыре". Потому мы не можем допустить их дальнейшего взаимодействия с остальной командой", - изложил официальную версию Саутгейт.

Сложно спорить, версия действительно логичная.

Однако, зная характер английского коуча, он теперь трижды подумает, вызывать ли молодых дарований в следующий раз, даже без угрозы коронавируса.