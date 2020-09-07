  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Молодые звезды сборной Англии были отстранены от команды за приглашение в отель двух женщин

Новости
(1 голосов)

Будет ребятам наука.

Молодые звезды сборной Англии были отстранены от команды за приглашение в отель двух женщин
UA-Футбол
Новина українською

Молодые таланты сборной Англии Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд дебютировали за сборную в матче против Исландии, которую их команда обыграла со счетом 1:0.

Судя по всему, ребята решили хорошенько это дело отметить.

Как стало известно местным СМИ, футболисты пригласили двух женщин в свой отель.

Молодые звезды сборной Англии были отстранены от команды за приглашение в отель двух женщин - изображение 1

Это нарушило строгие правила Гарета Саутгейта по мерам безопасности.

Тренер сборной исключил из сборной Кайла Уокера, который устроил вечеринку у себя дома во время карантина.

А тут юные звездочки организовали все прямо у него под носом.

Естественно, на игру против Дании они уже не полетели.

Молодые звезды сборной Англии были отстранены от команды за приглашение в отель двух женщин - изображение 2

"Я не могу вдаваться в подробности, пока не будут выяснены все обстоятельства. Но существует факт нарушения ребятами правил изоляции в нашем "пузыре". Потому мы не можем допустить их дальнейшего взаимодействия с остальной командой", - изложил официальную версию Саутгейт.

Сложно спорить, версия действительно логичная.

Однако, зная характер английского коуча, он теперь трижды подумает, вызывать ли молодых дарований в следующий раз, даже без угрозы коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Лига Наций Манчестер Юнайтед Национальная сборная Англии вТренде Фил Фоден Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...