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Защитник Арсенала стал владельцем первого в мире веганского клуба с нулевым выбросом углерода

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(1 голосов)

Сейчас это модно.

Защитник Арсенала стал владельцем первого в мире веганского клуба с нулевым выбросом углерода
UA-Футбол
Новина українською

Мы уже когда-то писали про удивительный клуб "Форест Грин Роверс".

Клуб барахтается в четвертом английском дивизионе, но стал знаменит далеко за пределами Великобритании из-за своей уникальной философии.

"Роверс" активно борются за чистоту окружающей среды и уже отказались от использования бензина и мяса, а стадион и база функционируют на солнечной энергии.

Владельца клуба Дэйла Винса уже приглашали с докладом в ООН и сертифицировали "Форест Грин", как единственный клуб с нулевым выбросом углерода.

Естественно, вопрос привлечения инвесторов с такой популярной в наши дни повесткой – вопрос времени.

Уже откликнулся Эктор Бельерин.

Slippin'

Публикация от Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

Защитник "Арсенала" давно известен своей активностью за пределами поля.

И речь не только о его карьере модели и модельера.

Испанец стал одной из первых звезд АПЛ, перешедшей на веганство и уже подсадил нескольких товарищей.

My best rehab companion

Публикация от Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

Много внимания футболист уделяет и социальным активностям, в числе которых и забота об окружающей среде.

Очевидно, что Бельерин и "Форест Грин" не могли не встретиться – Эктор стал миноритарным владельцем клуба и будет вкладывать средства для поддержки новых экологических инноваций "Роверс".

Не исключено, что клуб в скором времени и вовсе может превратиться в тренд, а знаменитости очень любят вкладывать средства в разные модные инициативы.

В чем, собственно, нет ничего плохого – дело действительно правое.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Эктор Бельерин вТренде
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
08.09.2020 в 15:47
Если посетителей кормить такой едой, то о нулевом выбросе углерода можно будет забыть...
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Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 14:56
Клуб, заснований на відмові від бензину і м'яса, має бути ліквідований як клуб для гомиків. На мою власну думку.
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