Защитник Арсенала стал владельцем первого в мире веганского клуба с нулевым выбросом углерода

Мы уже когда-то писали про у дивительный клуб "Форест Грин Роверс".

Клуб барахтается в четвертом английском дивизионе, но стал знаменит далеко за пределами Великобритании из-за своей уникальной философии.

"Роверс" активно борются за чистоту окружающей среды и уже отказались от использования бензина и мяса, а стадион и база функционируют на солнечной энергии.

Владельца клуба Дэйла Винса уже приглашали с докладом в ООН и сертифицировали "Форест Грин", как единственный клуб с нулевым выбросом углерода.

Естественно, вопрос привлечения инвесторов с такой популярной в наши дни повесткой – вопрос времени.

Уже откликнулся Эктор Бельерин.

Защитник "Арсенала" давно известен своей активностью за пределами поля.

И речь не только о его карьере модели и модельера.

Испанец стал одной из первых звезд АПЛ, перешедшей на веганство и уже подсадил нескольких товарищей.

Много внимания футболист уделяет и социальным активностям, в числе которых и забота об окружающей среде.

Очевидно, что Бельерин и "Форест Грин" не могли не встретиться – Эктор стал миноритарным владельцем клуба и будет вкладывать средства для поддержки новых экологических инноваций "Роверс".

Не исключено, что клуб в скором времени и вовсе может превратиться в тренд, а знаменитости очень любят вкладывать средства в разные модные инициативы.

В чем, собственно, нет ничего плохого – дело действительно правое.