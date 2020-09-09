Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО

Как стало известно ранее, молодые звезды АПЛ Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден отлично отдохнули в расположении сборной Англии после матча с Исландией.

Футболисты привели себе в отель двух моделей, с которыми у них был веселый вечер.

Парни уже принесли свои извинения, но главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт уже отцепил их от команды, объяснив это соображениями безопасности (был нарушен карантин).

Однако, стоит взглянуть на красоток, которых провели в отель спортсмены, чтобы осознать, что игра стоила свеч.

А если учесть то, что изначально ребята планировали организовать четырех моделей – то их наглости можно только позавидовать.