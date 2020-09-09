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Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО

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(1 голосов)

Стоило рискнуть.

Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно ранее, молодые звезды АПЛ Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден отлично отдохнули в расположении сборной Англии после матча с Исландией.

Футболисты привели себе в отель двух моделей, с которыми у них был веселый вечер.

Парни уже принесли свои извинения, но главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт уже отцепил их от команды, объяснив это соображениями безопасности (был нарушен карантин).

Однако, стоит взглянуть на красоток, которых провели в отель спортсмены, чтобы осознать, что игра стоила свеч.

Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО - изображение 1Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО - изображение 2Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО - изображение 3Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО - изображение 4Эффектные исландские модели, с которыми развлекались молодые звезды сборной Англии. ФОТО - изображение 5

А если учесть то, что изначально ребята планировали организовать четырех моделей – то их наглости можно только позавидовать.

Впрочем, наказание их уже постигло, а игрока «Сити» Фодена еще и ждет разбирательство с девушкой и матерью его ребенка Ребеккой.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед вТренде Фил Фоден Мейсон Гринвуд
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
09.09.2020 в 11:09
Молодцы ! Жизнь одна !
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