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Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине и подарил кольцо за космическую сумму. ФОТО

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(2 голосов)

На эту сумму можно купить половину УПЛ.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине и подарил кольцо за космическую сумму. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает демонстрировать невероятный уровень.

Однако, постепенно футболист начинает задумываться и о жизни после футбола.

Уже несколько лет ходили слухи о помолвке португальца и красотки Джорджины Родригес.

Но сейчас все выглядит уже серьезно.

Игрок сделал предложение матери своей дочери Аланы и приемной матери еще троих детей спортсмена.

Свои слова Криш подкрепил кольцом от Cartier, которое оценивают в 665 тысяч евро.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине и подарил кольцо за космическую сумму. ФОТО - изображение 1

Конечно же, это самое дорогое кольцо, которое когда-либо дарил футболист своей избраннице.

На втором месте, как ни удивительно – вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд, потративший на кольцо 540 тысяч евро.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
13.09.2020 в 19:23
После 1 тайма к Пикфорду вопросов нету
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