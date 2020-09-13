Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине и подарил кольцо за космическую сумму. ФОТО

Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает демонстрировать невероятный уровень.

Однако, постепенно футболист начинает задумываться и о жизни после футбола.

Уже несколько лет ходили слухи о помолвке португальца и красотки Джорджины Родригес.

Но сейчас все выглядит уже серьезно.

Игрок сделал предложение матери своей дочери Аланы и приемной матери еще троих детей спортсмена.

Свои слова Криш подкрепил кольцом от Cartier, которое оценивают в 665 тысяч евро.

Конечно же, это самое дорогое кольцо, которое когда-либо дарил футболист своей избраннице.

На втором месте, как ни удивительно – вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд, потративший на кольцо 540 тысяч евро.