Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине и подарил кольцо за космическую сумму. ФОТО
На эту сумму можно купить половину УПЛ.
Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает демонстрировать невероятный уровень.
Однако, постепенно футболист начинает задумываться и о жизни после футбола.
Уже несколько лет ходили слухи о помолвке португальца и красотки Джорджины Родригес.
Но сейчас все выглядит уже серьезно.
Игрок сделал предложение матери своей дочери Аланы и приемной матери еще троих детей спортсмена.
Свои слова Криш подкрепил кольцом от Cartier, которое оценивают в 665 тысяч евро.
Конечно же, это самое дорогое кольцо, которое когда-либо дарил футболист своей избраннице.
На втором месте, как ни удивительно – вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд, потративший на кольцо 540 тысяч евро.