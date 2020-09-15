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Дочь Франка де Бура - надежда голландского гандбола и девушка звезды АЗ. ФОТО

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(4 голосов)

И просто красотка.

Дочь Франка де Бура - надежда голландского гандбола и девушка звезды АЗ. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже через несколько часов "Динамо" и "АЗ" сойдутся в битве за право продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Вместе с командой находится и Келвин Стегтс.

Один из лидеров голландского коллектива вряд ли сможет сыграть все 90 минут из-за повреждения, которое он недавно залечил – но свой вклад он точно сделает.

В Голландии футболиста считают большим талантом, который скоро уедет в ТОП-клуб.

А еще восхищаются его девушкой – Бо де Бур.

The fam

Публикация от Beau de Boer (@beaudeboer)

Да, светловолосая красотка является одной из трех дочерей легенды «Аякса» Франка де Бура.

Девушка тоже спортсменка, но пошла она не по стопам отца и выбрала гандбол, вместо футбола.

New favorite color:

Публикация от Beau de Boer (@beaudeboer)

И уже добилась на этом поприще успехов – стала чемпионом Голландии и в свои 20 считается одним из главных талантов страны.

Вот такая талантливая парочка.

Can we stay here for ever?

Публикация от Beau de Boer (@beaudeboer)

Off to Ibiza today

Публикация от Beau de Boer (@beaudeboer)

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Франк де Бур АЗ (Алкмаар) вТренде
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.09.2020 в 17:10
Чернильница
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