Дочь Франка де Бура - надежда голландского гандбола и девушка звезды АЗ. ФОТО

Уже через несколько часов "Динамо" и "АЗ" сойдутся в битве за право продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Вместе с командой находится и Келвин Стегтс.

Один из лидеров голландского коллектива вряд ли сможет сыграть все 90 минут из-за повреждения, которое он недавно залечил – но свой вклад он точно сделает.

В Голландии футболиста считают большим талантом, который скоро уедет в ТОП-клуб.

А еще восхищаются его девушкой – Бо де Бур.

Да, светловолосая красотка является одной из трех дочерей легенды «Аякса» Франка де Бура.

Девушка тоже спортсменка, но пошла она не по стопам отца и выбрала гандбол, вместо футбола.

И уже добилась на этом поприще успехов – стала чемпионом Голландии и в свои 20 считается одним из главных талантов страны.

Вот такая талантливая парочка.