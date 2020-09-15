Дочь Франка де Бура - надежда голландского гандбола и девушка звезды АЗ. ФОТО
И просто красотка.
Уже через несколько часов "Динамо" и "АЗ" сойдутся в битве за право продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
Вместе с командой находится и Келвин Стегтс.
Один из лидеров голландского коллектива вряд ли сможет сыграть все 90 минут из-за повреждения, которое он недавно залечил – но свой вклад он точно сделает.
В Голландии футболиста считают большим талантом, который скоро уедет в ТОП-клуб.
А еще восхищаются его девушкой – Бо де Бур.
Да, светловолосая красотка является одной из трех дочерей легенды «Аякса» Франка де Бура.
Девушка тоже спортсменка, но пошла она не по стопам отца и выбрала гандбол, вместо футбола.
И уже добилась на этом поприще успехов – стала чемпионом Голландии и в свои 20 считается одним из главных талантов страны.
Вот такая талантливая парочка.