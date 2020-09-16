Наставник Ювентуса Андреа Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А. ФОТО
Первая победа.
Немецкий портал для взрослых JOYClub провел весьма любопытный опрос.
Выбирали самого сексуального тренера Серии А.
Не успел Андреа Пирло провести хотя бы одну игру в своей тренерской карьере, как уже обзавелся первым титулом.
Как вы уже поняли, именно наставник "Юве" стал победителем опроса.
Второе и третье место заняли Эусебио Ди Франческо и Филиппо Индзаги соответственно.
Как бы Криштиану Роналду не начал ревновать свой статус главного секс-символа в Серии А и в команде.
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