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Наставник Ювентуса Андреа Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А. ФОТО

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Первая победа.

Наставник Ювентуса Андреа Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Немецкий портал для взрослых JOYClub провел весьма любопытный опрос.

Выбирали самого сексуального тренера Серии А.

Не успел Андреа Пирло провести хотя бы одну игру в своей тренерской карьере, как уже обзавелся первым титулом.

Как вы уже поняли, именно наставник "Юве" стал победителем опроса.

Наставник Ювентуса Андреа Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А. ФОТО - изображение 1

Второе и третье место заняли Эусебио Ди Франческо и Филиппо Индзаги соответственно.

Как бы Криштиану Роналду не начал ревновать свой статус главного секс-символа в Серии А и в команде.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Серия А Ювентус
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