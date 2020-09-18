Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции
Так бы и в Хорватии
В четверг, 17 сентября, ковалевский "
При этом команда не улетела сразу в Украину. Ковалевцы остались в Греции и на следующий день, устроив себе небольшой отпуск.
Команда посещала храмы, погуляла по пляжам и покаталась на яхте, то есть жила жизнью обычных туристов в Греции.
Ну а что, заслужили.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (2)
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kanoist (мариуполь)
18.09.2020 в 21:36
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10 (Феодосия)
18.09.2020 в 21:32
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