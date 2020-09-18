Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции

В четверг, 17 сентября, ковалевский " Колос " в непростом поединке в Греции в матче квалификации Лиги Европы одолел местный "Арис" (2:1).

При этом команда не улетела сразу в Украину. Ковалевцы остались в Греции и на следующий день, устроив себе небольшой отпуск.

Команда посещала храмы, погуляла по пляжам и покаталась на яхте, то есть жила жизнью обычных туристов в Греции.

Ну а что, заслужили.