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Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции

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(3 голосов)

Так бы и в Хорватии

Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции
Новина українською

В четверг, 17 сентября, ковалевский "Колос" в непростом поединке в Греции в матче квалификации Лиги Европы одолел местный "Арис" (2:1).

При этом команда не улетела сразу в Украину. Ковалевцы остались в Греции и на следующий день, устроив себе небольшой отпуск.

Команда посещала храмы, погуляла по пляжам и покаталась на яхте, то есть жила жизнью обычных туристов в Греции.

Ну а что, заслужили.

Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции - изображение 1
Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции - изображение 2
Яхты, пляжи, достопримечательности: Колос устроил мини-отпуск в Греции - изображение 3
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В статье: Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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kanoist (мариуполь)
18.09.2020 в 21:36
Молодцы,респект и уважуха!!!
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10 (Феодосия)
18.09.2020 в 21:32
Заслужили однозначно!
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