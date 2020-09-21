Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО
Уже не первый в команде.
Смена имиджа – новый тренд в киевском "Динамо".
Не так давно своих немногочисленных, но верных фанатов порадовал Артем Шабанов, сбривший свою фирменную шевелюру.
И вот теперь очередь еще одного исполнителя, известного своей заметной гривой - Георгия Цитаишвили.
Гио уже продемонстрировал свой новый образ, который уже когда-то у него был.
Может поможет на поле?
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Комментарии (7)
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K-Spirit (Киев)
21.09.2020 в 12:59
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.09.2020 в 11:15
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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simargl (Чернигов)
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ВасяКулебяка (Козливка)
21.09.2020 в 10:42
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10 (Феодосия)
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vlotko (Броди)
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