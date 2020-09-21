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Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Уже не первый в команде.

Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Смена имиджа – новый тренд в киевском "Динамо".

Не так давно своих немногочисленных, но верных фанатов порадовал Артем Шабанов, сбривший свою фирменную шевелюру.

И вот теперь очередь еще одного исполнителя, известного своей заметной гривой - Георгия Цитаишвили.

Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО - изображение 1

Гио уже продемонстрировал свой новый образ, который уже когда-то у него был.

Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО - изображение 2

Может поможет на поле?

Публикация от G11 (@giotsitaishvili11)

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Георгий Цитаишвили вТренде
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Комментарии (7)
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K-Spirit (Киев)
21.09.2020 в 12:59
И сбрил бороду, усы и стал он франтом Теперь он числится одесским коммерсантом.
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.09.2020 в 11:15
Оце так новина року! Шановна редакція, чому Ви вирішили, що відвідувачам сайту цікавіше читати не про футбол, а новини з розряду "хто з гравців коли під мишками побрився чи нігті на ногах підстриг"???
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.09.2020 в 10:51
Молодець, тепер головне з новою зачіскою пробитися у основу.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
21.09.2020 в 10:46
Спортивный стиль...
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0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
21.09.2020 в 10:42
Луч их всех бреет
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0
-1
10 (Феодосия)
21.09.2020 в 10:41
Пусть будет на фарт перед Гентом
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+1
-1
vlotko (Броди)
21.09.2020 в 12:04
Хто його поставить на гру з Гентом? Йому і іншим Мірча дав шанс у грі з Львовом, але він нічого не показав і був замінений. Другого шансу чекатиме довго.
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+2
0


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