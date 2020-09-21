Георгий Цитаишвили сбрил пышную шевелюру и показал новый образ. ФОТО

Смена имиджа – новый тренд в киевском "Динамо".

Не так давно своих немногочисленных, но верных фанатов порадовал Артем Шабанов, сбривший свою фирменную шевелюру.

И вот теперь очередь еще одного исполнителя, известного своей заметной гривой - Георгия Цитаишвили.

Гио уже продемонстрировал свой новый образ, который уже когда-то у него был.

Может поможет на поле?