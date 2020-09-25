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Жена легенды турецкого футбола предложила киллеру больше миллиона за убийство мужа. ФОТО

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(2 голосов)

Вот это история.

Жена легенды турецкого футбола предложила киллеру больше миллиона за убийство мужа. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

2020-й год продолжает удивлять.

Украинская общественность уже обсудила разводы Николая Морозюка и Артема Кравца, а также скандальный "трансфер" Даши Савиной от Владислава Супряги к Валерию Бондарю.

Но все эти расставания – цветочки на фоне того, что произошло в Турции.

Эмре Ашик – легенда турецкого футбола, обладатель Суперкубка УЕФА 2000-го года с "Галатасараем" Луческу и бронзовый призер чемпионата мира 2002-го года.

Жена легенды турецкого футбола предложила киллеру больше миллиона за убийство мужа. ФОТО - изображение 1

И вот теперь он оказался "заказан" своей женой.

Ягмур Ашик обещала киллеру 10 миллионов турецких лир (примерно 1,3 миллиона долларов) за убийство бывшего футболиста.

Сперва женщина предложила все решить своему любовнику, который имеет криминальное прошлое.

Тот отказался, но подрядил на дело своего знакомого, с которым когда-то сидел и у которого уже есть судимость за убийство.

Жена легенды турецкого футбола предложила киллеру больше миллиона за убийство мужа. ФОТО - изображение 2

Сообщается, что Ягмур даже отдала киллеру пистолет и предложила хорошее место, где можно было бы спрятать тело мужа.

Но тот оказался не так прост и сообщил обо всем "жертве" (из корыстных целей или из жалости – не известно).

Теперь горе-заговорщики предстанут перед судом и обоим грозит срок.

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В статье: Чемпионат Турции Национальная сборная Турции вТренде
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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
25.09.2020 в 20:33
Українська громадськість вже обговорила розлучення Миколи Морозюка і Артема Кравця. Вот ета паварот. Морозюк і Кравець були класною парою:)
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0
0
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Инспектор ( )
25.09.2020 в 20:08
Может ее повесят?
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0
-2
Po4eson (Одесса)
25.09.2020 в 19:52
Феерический дибилизм
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0
-1


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