Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой

Артем Кравец совсем ненадолго вернулся в Украину, но успел создать вокруг себя вихрь новостей.

На представлении в "Динамо" футболист был с обручальным кольцом и заявил, что вернулся ради жены и семьи.

Это многих удивило, ведь ранее Артем и его жена Анна объявили о разводе.

А уже после возвращения форварда в Турцию именно Анна опровергла информацию о конфликте с Луческу и руководством клуба.

А уже сейчас и сам игрок окончательно прояснил ситуацию.

"У нас была история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. О разводе мы не думаем. Все выяснили и теперь думаем только о том, чтобы сохранить отношения. Из-за карантина мы не успели развестись, а сейчас все наладилось", - сказал футболист в разговоре с журналистом каналов Футбол Игорем Бурбасом.

Это хорошо - было бы жаль терять такую красотку.