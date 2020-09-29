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Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой

Новости
(1 голосов)

Есть в карантине и позитив.

Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
UA-Футбол
Новина українською

Артем Кравец совсем ненадолго вернулся в Украину, но успел создать вокруг себя вихрь новостей.

На представлении в "Динамо" футболист был с обручальным кольцом и заявил, что вернулся ради жены и семьи.

Это многих удивило, ведь ранее Артем и его жена Анна объявили о разводе.

А уже после возвращения форварда в Турцию именно Анна опровергла информацию о конфликте с Луческу и руководством клуба.

А уже сейчас и сам игрок окончательно прояснил ситуацию.

"У нас была история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. О разводе мы не думаем. Все выяснили и теперь думаем только о том, чтобы сохранить отношения. Из-за карантина мы не успели развестись, а сейчас все наладилось", - сказал футболист в разговоре с журналистом каналов Футбол Игорем Бурбасом.

Это хорошо - было бы жаль терять такую красотку.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Коньяспор (Турция) вТренде
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
29.09.2020 в 09:11
Как для жены футболиста - невероятная уродина, зато богатая и сбрила усы.
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+1
0
Shelly (Львів)
29.09.2020 в 09:33
А можете приклад не уродіни навести? Цікаво просто
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