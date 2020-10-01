  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск

Новости
(3 голосов)

Николай Морозюк рассказал о расставании со своей эпатажной женой

Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Новина українською

Не так давно, пожалуй, самая эпатажная пара украинского футбола – Николай и Ирина Морозюки объявили о своем расставании. Однако при этом, как оказалось, сохранила нормальные дружеские отношения.

О том, в каком состоянии сейчас отношения пары, рассказал сам Николай.

"Общаемся ли мы с Ириной? Как я могу с ней не общаться, если на данный момент она официально моя жена. У нас общий ребенок. Как мы можем не общаться? Мы общаемся, при возможности и время проводим вместе - можем поехать на совместный отдых.

В жизни бывают такие сложные моменты, с которыми надо справиться. Мы достаточно умные и взрослые люди. У нас есть свой взгляд на жизнь. Нам надо разобраться во многих моментах и каждому по отдельности понять, что для него важно, что для него ценно и так далее. Думаю, время расставит все на свои места. Не могу сейчас ничего конкретно сказать. Да, сейчас мы не вместе. У нас сейчас, можно сказать, такой творческий семейный отпуск. Жизнь покажет, как будет. Мы общаемся. Мы в хороших отношениях, у нас не было никаких скандалов и ругани. Это я могу сказать с уверенностью. Мы общаемся и даже очень хорошо.

Читайте такжеИрина Морозюк отдыхает на пляже в Турции с бывшим мужем Николаем. ФОТО

Мы не то, что там с ней созваниваемся раз в месяц по поводу пеленок или чего-то. Мы часто на связи, я в курсе всех дел. Я все знаю. Я намного больше знаю, чем окружающие. И людям, которые интересуются моей жизнью, ее жизнью и нашей общей жизнью, я могу сказать, что у нас все будет хорошо", - сказал Николай Морозюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) Ирина Морозюк
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo53
01.10.2020 в 19:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
01.10.2020 в 18:51
...извращенцы
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...