Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Минутка доброты.
В этом сумасшедшем 2020-м году должны быть и хорошие моменты.
Александр Тымчик – один из тех, кто может вспомнить этот год с теплотой.
Футболит успел пробиться с "Зарей" в еврокубки, вернутся в родное "Динамо", дебютировать в сборной, а буквально на днях продлил контракт с "бело-синими".
Теперь игрок поделился радостью и в личной жизни.
Александр сделал предложение своей девушке Карине.
Та же, в свою очередь, ответила согласием.
С чем пару и можно поздравить.
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 14:34
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-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.10.2020 в 14:04
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+2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 14:00
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viajador (село Ригачка)
05.10.2020 в 14:26
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 15:16
+2
0
viajador (село Ригачка)
05.10.2020 в 15:35
0
0
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