Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО

В этом сумасшедшем 2020-м году должны быть и хорошие моменты.

Александр Тымчик – один из тех, кто может вспомнить этот год с теплотой.

Футболит успел пробиться с "Зарей" в еврокубки, вернутся в родное "Динамо", дебютировать в сборной, а буквально на днях продлил контракт с "бело-синими".

Теперь игрок поделился радостью и в личной жизни.

Александр сделал предложение своей девушке Карине.

Та же, в свою очередь, ответила согласием.

С чем пару и можно поздравить.