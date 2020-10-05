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Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Минутка доброты.

Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В этом сумасшедшем 2020-м году должны быть и хорошие моменты.

Александр Тымчик – один из тех, кто может вспомнить этот год с теплотой.

Футболит успел пробиться с "Зарей" в еврокубки, вернутся в родное "Динамо", дебютировать в сборной, а буквально на днях продлил контракт с "бело-синими".

Теперь игрок поделился радостью и в личной жизни.

Александр сделал предложение своей девушке Карине.

Та же, в свою очередь, ответила согласием.

С чем пару и можно поздравить.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Александр Тымчик вТренде
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
05.10.2020 в 14:34
Да. Девка, конечно, среднйе красоты. Если смыть косметику- ничего такого не будет в ней. Но блин.. да.. Сейчас натуральные губы уже смотрятся на вес золота. И она намного краше этих резиновх кукол выглядит
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.10.2020 в 14:04
девушка без надутых свистков и сисяндр как футбольные мячи - ведь могут же
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 14:00
Симпатична Карина, не те що Морозючка наколота. А коли вже будеш тренуватися?
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+2
-2
viajador (село Ригачка)
05.10.2020 в 14:26
Не Морозючка, а Іра! Негайно вибачтеся!
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+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 15:16
Вибач, Іринко!
+2
0
viajador (село Ригачка)
05.10.2020 в 15:35
Віктор Бокасса (Betwmount)
0
0


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