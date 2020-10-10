Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО

Уже сегодня состоится крайне интересный матч, в котором сборная Украины бросит вызов грозным соперникам из сборной Германии.

Среди прибывших в Киев есть и Юлиан Дракслер.

Некогда главная надежда немецкого футбола, сейчас футболист переживает не лучшие времена в ПСЖ.

Но это касается только футбольной составляющей – в личной жизни у игрока полный порядок.

В Париже спортсмен познакомился с моделью и хореографом Сетани Тенг.

И вот уже больше года пара вместе.

Конечно же, красотка не смогла приехать в Украину и поддержать своего бойфренда на стадионе.

Но мы все еще можем насладиться ее красотой.