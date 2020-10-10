Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
Действительно красотка.
Уже сегодня состоится крайне интересный матч, в котором сборная Украины бросит вызов грозным соперникам из сборной Германии.
Среди прибывших в Киев есть и Юлиан Дракслер.
Некогда главная надежда немецкого футбола, сейчас футболист переживает не лучшие времена в ПСЖ.
Но это касается только футбольной составляющей – в личной жизни у игрока полный порядок.
В Париже спортсмен познакомился с моделью и хореографом Сетани Тенг.
И вот уже больше года пара вместе.
Конечно же, красотка не смогла приехать в Украину и поддержать своего бойфренда на стадионе.
Но мы все еще можем насладиться ее красотой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матчи лидеров групп между собой, Кривбасс пока не играет - анонс 6-го тура Второй лиги
- Без Бондаря и Безуса. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
- Лёв: Шевченко был великим бомбардиром, а теперь он еще и отличный тренер
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...