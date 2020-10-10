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Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО

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Действительно красотка.

Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня состоится крайне интересный матч, в котором сборная Украины бросит вызов грозным соперникам из сборной Германии.

Среди прибывших в Киев есть и Юлиан Дракслер.

Некогда главная надежда немецкого футбола, сейчас футболист переживает не лучшие времена в ПСЖ.

Но это касается только футбольной составляющей – в личной жизни у игрока полный порядок.

В Париже спортсмен познакомился с моделью и хореографом Сетани Тенг.

И вот уже больше года пара вместе.

Конечно же, красотка не смогла приехать в Украину и поддержать своего бойфренда на стадионе.

Но мы все еще можем насладиться ее красотой.

L’hiver en Asie

Публикация от Sethanie taing (@sethanietaing)

Life is cool in Schalke

Публикация от Sethanie taing (@sethanietaing)

My other half

Публикация от Sethanie taing (@sethanietaing)

My favorite place on earth

Публикация от Sethanie taing (@sethanietaing)

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В статье: Национальная сборная Украины Юлиан Дракслер Национальная сборная Германии вТренде
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