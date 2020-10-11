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Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО

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Красавец!

Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Синиша Михайлович – настоящий герой.

Знаменитый футболист и тренер за год справился с лейкемией, а после поборол еще и коронавирус.

Сейчас он продолжает возглавлять "Болонью", которая в новом сезоне уже успела оформить разгром "Парме".

А в свободное время даже танцует.

Специалист принял участие в итальянском аналоге шоу "Танцы со звездами".

Вместе с ним выступила и его жена Арианна.

Видно, что у серба пока не все выходит – но он все равно красавец!

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В статье: Болонья (Болонья) Серия А Синиша Михайлович вТренде
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