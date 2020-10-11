Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
Красавец!
Синиша Михайлович – настоящий герой.
Знаменитый футболист и тренер за год справился с лейкемией, а после поборол еще и коронавирус.
Сейчас он продолжает возглавлять "Болонью", которая в новом сезоне уже успела оформить разгром "Парме".
А в свободное время даже танцует.
Специалист принял участие в итальянском аналоге шоу "Танцы со звездами".
Вместе с ним выступила и его жена Арианна.
Видно, что у серба пока не все выходит – но он все равно красавец!
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