Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО

Синиша Михайлович – настоящий герой.

Знаменитый футболист и тренер за год справился с лейкемией, а после поборол еще и коронавирус.

Сейчас он продолжает возглавлять "Болонью", которая в новом сезоне уже успела оформить разгром "Парме".

А в свободное время даже танцует.

Специалист принял участие в итальянском аналоге шоу "Танцы со звездами".

Вместе с ним выступила и его жена Арианна.

Видно, что у серба пока не все выходит – но он все равно красавец!