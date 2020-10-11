Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО

Даша Савина в последние месяцы буквально поселилась в трендах украинского футбольного шоубиза.

Сначала все обсуждали ее отношения с Владиславом Супрягой и Валерием Бондарем, а сейчас она еще и начала работать на телевиденье, чтобы быть еще ближе к "месту событий".

Даша освещала игру сборных Украины и Германии, а заодно обзавелась новыми поклонниками.

Журналист Олег Ящук сообщил, что полузащитник немцев Юлиан Брандт интересовался инстаграмом Савиной.

Девушки у игрока действительно нет, но вот Валерий Бондарь явно не будет в восторге от такой конкуренции.