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Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО

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Даша Савина нарасхват

Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Даша Савина в последние месяцы буквально поселилась в трендах украинского футбольного шоубиза.

Сначала все обсуждали ее отношения с Владиславом Супрягой и Валерием Бондарем, а сейчас она еще и начала работать на телевиденье, чтобы быть еще ближе к "месту событий".

Даша освещала игру сборных Украины и Германии, а заодно обзавелась новыми поклонниками.

Журналист Олег Ящук сообщил, что полузащитник немцев Юлиан Брандт интересовался инстаграмом Савиной.

Публикация от Julian Brandt (@julianbrandt)

Девушки у игрока действительно нет, но вот Валерий Бондарь явно не будет в восторге от такой конкуренции.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Юлиан Брандт Национальная сборная Германии Валерий Бондарь вТренде
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Комментарии (1)
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YANKEE (Boston)
11.10.2020 в 23:05
постоянно показывают девушек футболистов. Но я вижу всегда одну и ту же. Они вообще одинаковые...
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