Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
Даша Савина нарасхват
Даша Савина в последние месяцы буквально поселилась в трендах украинского футбольного шоубиза.
Сначала все обсуждали ее отношения с Владиславом Супрягой и Валерием Бондарем, а сейчас она еще и начала работать на телевиденье, чтобы быть еще ближе к "месту событий".
Даша освещала игру сборных Украины и Германии, а заодно обзавелась новыми поклонниками.
Журналист Олег Ящук сообщил, что полузащитник немцев Юлиан Брандт интересовался инстаграмом Савиной.
Девушки у игрока действительно нет, но вот Валерий Бондарь явно не будет в восторге от такой конкуренции.
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Комментарии (1)
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YANKEE (Boston)
11.10.2020 в 23:05
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