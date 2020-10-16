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Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО

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(2 голосов)

Влада и Вика просто шикарны.

Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

На Украину все активнее наступают осенние холода.

Но для Влады Седан и Вики Коноплянки это не помеха.

Украинские красотки прокатились на водных лыжах, пока их мужья продолжают восстанавливаться после повреждений.

Своими великолепными образами в гидрокостюмах поделилась Вика у себя в инстаграме.

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В статье: Евгений Коноплянка Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
16.10.2020 в 18:57
Редакція нє...то всьо не то...Давайте Морозючку..))
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