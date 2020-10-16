Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО

На Украину все активнее наступают осенние холода.

Но для Влады Седан и Вики Коноплянки это не помеха.

Украинские красотки прокатились на водных лыжах, пока их мужья продолжают восстанавливаться после повреждений.

Своими великолепными образами в гидрокостюмах поделилась Вика у себя в инстаграме.