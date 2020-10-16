Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Влада и Вика просто шикарны.
На Украину все активнее наступают осенние холода.
Но для Влады Седан и Вики Коноплянки это не помеха.
Украинские красотки прокатились на водных лыжах, пока их мужья продолжают восстанавливаться после повреждений.
Своими великолепными образами в гидрокостюмах поделилась Вика у себя в инстаграме.
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
16.10.2020 в 18:57
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