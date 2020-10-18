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Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО

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Привлекает не меньше внимания, чем ее жених.

Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин сейчас просто в огне!

Футболист проводит великолепный старт сезона, недавно подписал новый контракт, а вчера отметился уже третим голом в этом чемпионате.

Его невеста Карина в то же время становится звездой социальных сетей.

Красотка радует своих поклонников не просто новыми фото, а целыми фотосетами.

@kkkarina_13

Публикация от Фотограф Днепр Киев (@rashuk_photographer)

Недавно эффектная брюнетка объявила, что пара перенесла свадьбу с декабря на следующее лето.

Но это не страшно - зато такими темпами выходить замуж девушка будет уже за полноценного игрока сборной Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Владислав Кочергин вТренде
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