Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Привлекает не меньше внимания, чем ее жених.
Владислав Кочергин сейчас просто в огне!
Футболист проводит великолепный старт сезона, недавно подписал новый контракт, а вчера отметился уже третим голом в этом чемпионате.
Его невеста Карина в то же время становится звездой социальных сетей.
Красотка радует своих поклонников не просто новыми фото, а целыми фотосетами.
Недавно эффектная брюнетка объявила, что пара перенесла свадьбу с декабря на следующее лето.
Но это не страшно - зато такими темпами выходить замуж девушка будет уже за полноценного игрока сборной Украины.
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