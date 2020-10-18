Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО

Владислав Кочергин сейчас просто в огне!

Футболист проводит великолепный старт сезона, недавно подписал новый контракт, а вчера отметился уже третим голом в этом чемпионате.

Его невеста Карина в то же время становится звездой социальных сетей.

Красотка радует своих поклонников не просто новыми фото, а целыми фотосетами.

Недавно эффектная брюнетка объявила, что пара перенесла свадьбу с декабря на следующее лето.

Но это не страшно - зато такими темпами выходить замуж девушка будет уже за полноценного игрока сборной Украины.