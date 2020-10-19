Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше

Нападающий "Динамо" Артем Беседин в эфире шоу "Трендец" рассказал о своей жене.

- Как тебе живется с женой, которая намного тебя старше?

– Если рядом со спортсменом умная, мудрая женщина, то с него будет будет толка в два раза больше. Да, она мне подсказывает, я ее слушаю. Естественно, у меня есть свои выводы, решаю сам. Но прислушиваюсь. В основном она мне говорит очень умные и полезные вещи.

- Что в тебе поменяла жена?

– Стал больше семейным. В последнее время так вообще не выезжаю. Раньше могли где-то посидеть, покушать, футбол посмотреть, то сейчас больше с семьей. Тем более в последнее время настроения не было.