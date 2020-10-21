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Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо

Новости
(1 голосов)

Записал видео со своей тренировки

Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду решил изменить свой имидж. Он продемонстрировал в "инстаграме" фрагмент тренировки, на котором видно, что форвард побрился наголо.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями", — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Как известно, пятикратный обладатель Золотого мяча находится на карантине, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, болезнь протекает у Криштиану бессимптомно, поэтому он времени не теряет и поддерживает форму в спортзале. Напомним, что в нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" два матча, в которых забил три гола.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Mexxxxx (Просяная)
21.10.2020 в 15:25
Вот она солидарность с Динамо Киев, не перенес проигрыша...
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 15:23
Хотя не бороду отпустил как дебил
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