Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Записал видео со своей тренировки
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду решил изменить свой имидж. Он продемонстрировал в "инстаграме" фрагмент тренировки, на котором видно, что форвард побрился наголо.
"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями", — написал Роналду на своей странице в Instagram.
Как известно, пятикратный обладатель Золотого мяча находится на карантине, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, болезнь протекает у Криштиану бессимптомно, поэтому он времени не теряет и поддерживает форму в спортзале. Напомним, что в нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" два матча, в которых забил три гола.
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