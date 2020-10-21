С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
Девушка принимает поздравления
Жена игрока сборной Украины и "
Девушка встретила день рождения в Манчестере вместе с Зинченко, который украсил комнату большим количеством шаров и цветами.
"Спасибо огромное всем за ваши теплые слова и поздравления. Такого количества смс и звонков я в своей жизни еще никогда не получала.
Свои 25 я встречаю дома, с моей семьей в Манчестере, и более для счастья ничего не нужно", - написала Седан.
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