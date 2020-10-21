С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие

Жена игрока сборной Украины и " Манчестер Сити " Александра Зинченко Влада Седан отпраздновала 25-летие.

Девушка встретила день рождения в Манчестере вместе с Зинченко, который украсил комнату большим количеством шаров и цветами.

"Спасибо огромное всем за ваши теплые слова и поздравления. Такого количества смс и звонков я в своей жизни еще никогда не получала.

Свои 25 я встречаю дома, с моей семьей в Манчестере, и более для счастья ничего не нужно", - написала Седан.