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Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО

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(5 голосов)

Снова сын.

Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко продолжает сражаться за свое место в АПЛ в составе "Вест Хэма".

Мотивации футболисту и так не занимать – а теперь ее будет еще больше.

Сегодня супруга Андрея Инна подарила игроку третьего сына, которого назвали Максимом.

Судя по всему, в планах у семейства Ярмоленко собрать полноценную футбольную команду.

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В статье: Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига вТренде Вест Хэм
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(5 голосов)
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Комментарии (8)
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ВасяКулебяка (Козливка)
25.10.2020 в 19:52
Тоже как у Шевы одни пацаны получаются
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.10.2020 в 19:44
Здоровья и счастья сыну. Семья это главное.
Ответить
+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
25.10.2020 в 19:00
Мої вітання щасливим батькам.
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
25.10.2020 в 18:56
Мои поздравления семейству!
Ответить
+8
0
avatar
Maldini (Киев)
25.10.2020 в 18:47
Ну и что?!Лучше играть не стал!!!
Ответить
0
-11
Лекарь (село Дарница)
25.10.2020 в 18:55
Долпаёп ты
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+10
0
avatar
Stuntriding (Киев)
25.10.2020 в 19:13
Паулита, ты фееричная д у р а
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+1
0
skif1927 (Динамо)
25.10.2020 в 18:45
Респект
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+7
0


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