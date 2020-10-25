Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО

Андрей Ярмоленко продолжает сражаться за свое место в АПЛ в составе "Вест Хэма".

Мотивации футболисту и так не занимать – а теперь ее будет еще больше.

Сегодня супруга Андрея Инна подарила игроку третьего сына, которого назвали Максимом.

Судя по всему, в планах у семейства Ярмоленко собрать полноценную футбольную команду.