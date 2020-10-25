Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Снова сын.
Андрей Ярмоленко продолжает сражаться за свое место в АПЛ в составе "Вест Хэма".
Мотивации футболисту и так не занимать – а теперь ее будет еще больше.
Сегодня супруга Андрея Инна подарила игроку третьего сына, которого назвали Максимом.
Судя по всему, в планах у семейства Ярмоленко собрать полноценную футбольную команду.
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Комментарии (8)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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Dimka26 (Чернигов)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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skif1927 (Динамо)
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