Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО

Евгений Шахов вернулся в почти родную Грецию после годичного вояжа в Италию и сразу закрепился в основе АЕКа.

Рада возвращению и жена футболиста.

Пока муж радует фанатов своего нового клуба на футбольном поле – Алена радует своих личных фанатов в инстаграме.

Красотка закрывает летний сезон в октябре рядом эффектных фото у бассейна.

Благо, погодка в Греции (и фигура) позволяет.