Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
Прекрасные пейзажи.
Евгений Шахов вернулся в почти родную Грецию после годичного вояжа в Италию и сразу закрепился в основе АЕКа.
Рада возвращению и жена футболиста.
Пока муж радует фанатов своего нового клуба на футбольном поле – Алена радует своих личных фанатов в инстаграме.
Красотка закрывает летний сезон в октябре рядом эффектных фото у бассейна.
Благо, погодка в Греции (и фигура) позволяет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Иско – игрокам Реала: Зидан меняет меня на 60-й минуте или даже в перерыве, а выпускает на поле на 80-й
- Отставка Цецадзе. Вратарь сообщил, что говорил грузинский тренер в раздевалке
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:34
Ответить
+2
0
androma (Вересневе)
26.10.2020 в 18:24
Ответить
+3
0
ZnG (Макеевка)
26.10.2020 в 18:06
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...