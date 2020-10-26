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Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО

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(2 голосов)

Прекрасные пейзажи.

Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Евгений Шахов вернулся в почти родную Грецию после годичного вояжа в Италию и сразу закрепился в основе АЕКа.

Рада возвращению и жена футболиста.

Пока муж радует фанатов своего нового клуба на футбольном поле – Алена радует своих личных фанатов в инстаграме.

Красотка закрывает летний сезон в октябре рядом эффектных фото у бассейна.

Благо, погодка в Греции (и фигура) позволяет.

Публикация от Alyona in Wonderland (@alenchik_)

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В статье: Евгений Шахов АЕК Чемпионат Греции вТренде
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Комментарии (3)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:34
Судя по фото, рост у неё не менее 2.47м.. станок рабочий!
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+2
0
androma (Вересневе)
26.10.2020 в 18:24
Еще одна долбанутая
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+3
0
ZnG (Макеевка)
26.10.2020 в 18:06
Духовка что надо)
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+2
-1


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