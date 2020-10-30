Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Она давно следит за успехами игрока.
Хамес Родригес роскошно стартовал в АПЛ с "Эвертоном", напомнив всем о своем суперзвездном статусе.
Но в дерби с "Ливерпулем" футболист получил болезненный удар в пах от Вирджила Ван Дейка.
Сообщалось, что он должен был пропустить следующий матч против "Саутгемптона", но его смогли поставить на ноги, хотя это и не помогло – команда уступила 0:2.
А сам Хамес, по сообщениям СМИ, все еще испытывает дискомфорт в области паха.
С такой деликатной мужской проблемой игроку посочувствовала даже порнозвезда Кендра Ласт.
Когда издание talkSPORT в своем твиттере сообщило о том, что спортсмен до сих пор страдает от воспаления яичка, звезда фильмов для взрослых отреагировала в комментариях:
"Ауч! Надеюсь, ты будешь в порядке", - написала Кендра.
Нужно отметить, что это не первый случай, когда фамилии Родригеса и Ласт упоминаются в паре.
Два года назад СМИ облетела новость о романе футболиста и актрисы после их взаимной подписки.
Скорее всего, развитию этих "отношений" помешал счастливый брак с мужем-полицейским и ребенок Кендры.
Однако, как видим, следить за успехами игрока эффектная брюнетка не перестала.
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