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Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО

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(4 голосов)

Получилось эффектно.

Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

В этом году Хэллоуин выпал на выходной день, что несколько усложнило футболистам задачу подготовки к празднику.

А вот футболистки лондонского "Арсенала" уже вовсю празднуют.

Девушки появились в эффектных костюмах на тренировке команды.

Дождь не только не испортил настроение, а только добавил атмосферы такому празднику.

Фотогалерея

Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 1Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 2Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 3Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 4Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 5Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 6Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 7Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 8Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО - фото 9
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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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fcchauka (Днепр)
31.10.2020 в 21:32
Очаровательны? Они ж страшные как моя жизнь!
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