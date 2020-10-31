Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО

В этом году Хэллоуин выпал на выходной день, что несколько усложнило футболистам задачу подготовки к празднику.

А вот футболистки лондонского "Арсенала" уже вовсю празднуют.

Девушки появились в эффектных костюмах на тренировке команды.

Дождь не только не испортил настроение, а только добавил атмосферы такому празднику.

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