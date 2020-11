Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО

Уже первого декабря в столицу Украины приезжает мадридский "Реал" на матч против "Шахтера".

В первой встрече не смог принять участие капитан испанцев Серхио Рамос, что заметно сказалось на результате.

Теперь же защитник должен быть в строю.

Недавно персона лидера "сливочных" вплыла в украинском информационном пространстве с очень неожиданной стороны.

Здесь нужна небольшая справка.

Украина давно борется за правильное написание своей столицы в английском языке.

Борьба, на самом деле, проходит успешно - на данный момент правильную версию Kyiv начали использовать крупнейшие издания, вроде BBC, The Guardian, Associated Press, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times и других.

А в июне 2019 по просьбе Государственного департамента США, Посольства Украины в США и украинских организаций в Америке, название "Kyiv" было официально утверждено Советом США по географическим названиям как единственно правильное.

Так вот, к чему здесь Рамос?

YouTube-канал "Телебачення Торонто" создал на Change.org петицию с требованием к Рамосу.

Футболист должен исправить ошибку в одном из своих тату.

Как известно, у игрока есть тату с названиями городов, в которых его команда выигрывала титул победителя Лиги чемпионов: Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.

Однако, во время нанесения тату произошла ошибка и название столицы Украины было набито как KIEV, а не KYIV.

Кто знает - возможно уже в следующем месяце футболист прибудет в Киев с исправленным тату.