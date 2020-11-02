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Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Неожиданно.

Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Уже первого декабря в столицу Украины приезжает мадридский "Реал" на матч против "Шахтера".

В первой встрече не смог принять участие капитан испанцев Серхио Рамос, что заметно сказалось на результате.

Теперь же защитник должен быть в строю.

Недавно персона лидера "сливочных" вплыла в украинском информационном пространстве с очень неожиданной стороны.

Здесь нужна небольшая справка.

Украина давно борется за правильное написание своей столицы в английском языке.

Борьба, на самом деле, проходит успешно - на данный момент правильную версию Kyiv начали использовать крупнейшие издания, вроде BBC, The Guardian, Associated Press, The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times и других.

А в июне 2019 по просьбе Государственного департамента США, Посольства Украины в США и украинских организаций в Америке, название "Kyiv" было официально утверждено Советом США по географическим названиям как единственно правильное.

Так вот, к чему здесь Рамос?

YouTube-канал "Телебачення Торонто" создал на Change.org петицию с требованием к Рамосу.

Футболист должен исправить ошибку в одном из своих тату.

Как известно, у игрока есть тату с названиями городов, в которых его команда выигрывала титул победителя Лиги чемпионов: Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.

Однако, во время нанесения тату произошла ошибка и название столицы Украины было набито как KIEV, а не KYIV.

Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО - изображение 1

Кто знает - возможно уже в следующем месяце футболист прибудет в Киев с исправленным тату.

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Реал (Мадрид) вТренде
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Комментарии (13)
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MES QUE UN CLUB
02.11.2020 в 16:59
Мда... А если они должны будут в будущем играть против Маккаби например, то что тогда, команда должна обрезание сделать перед тем, как приехать в Израиль ?
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+2
0
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Инспектор ( )
02.11.2020 в 16:21
Ничего страшного. Кто не знает поясню. KYIV это академическое написание, KIEV упрощенно-литературное. Так что все окей, хорошо что хоть так знают.
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+4
-2
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trust in LFC1892 (Киев)
02.11.2020 в 16:15
Ну, хз насчёт ошибки. Я, к примеру, в Киеве родился и живу, а не в куеве :) А если серьёзно - один вариант написания с русского языка, другой - с украинского. И ни один, по сути, не является ошибкой. А если ещё серьёзней - Винтониву следует отчалить в свою родную Франковскую область и там парадом командовать. Как и другим хуторянам-куянам обсевшим Киев, рассказывающим, как и кому жить в своём городе. Адекватных гостей города это не касается.
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+7
-6
Ten0N (Leopolis)
02.11.2020 в 16:14
Хех как пуканы начали подрываться
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.11.2020 в 16:14
Фу, как глупо и безграмотно.
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+2
-2
ukatan (Харьковская обл.)
02.11.2020 в 16:13
Идиоты! Всегда завидовал людям которым нечего делать. Похоже канадская диаспора из их числа.
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+4
-2
Ten0N (Leopolis)
02.11.2020 в 16:16
Идиоты голосуют за гепу и допу.
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+2
-3
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
02.11.2020 в 16:30
Напишу ещё вам. Это укр. ютуб канал. Ни к Канаде, ни к диаспоре не имеющий отношения
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+3
-3
911+ (Харків)
02.11.2020 в 16:00
А вообще реально исправить две ошибки в татуировке слова из 4х букв?
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+1
0
m_odessa (Odessa)
02.11.2020 в 15:54
Неужели это не шутка? Неужели с нормальными людьми по одним улицам ходят настолько упоротые дегенераты, как авторы петиции Рамосу?
Ответить
+8
-3
alext1467 (Kiev)
02.11.2020 в 15:56
Это ж упоротые из Канады - диаспора.
Ответить
+3
-2
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
02.11.2020 в 16:21
Вот не соглашусь, диаспора там разная. А "ТБ Торонто" это лишь название передачки одно пана с Ивано-Франковской обл., обитающего в Киеве и существуя на бюджетные деньги. Диаспора в данном случае вообще ни при чём :)
+2
-2
Konomist@mail.ru (Запорожье)
02.11.2020 в 15:52
Да чего уж мелочиться, сделали ли бы петицию, чтоб ему ногу ампутировать за такую чудовищные ошибку
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+8
-1


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